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Şii Haşdi Şabi örgütü: "Boru hattındaki patlama hava saldırısı sonucu gerçekleşti"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 11:58 | Son Güncelleme

Irak’ın Müsenna kentinde meydana gelen boru hattındaki patlamayla ilgili soruşturma devam ederken Şii Haşdi Şabi güçleri, patlamanın hava saldırısı sonucu gerçekleştiğini açıkladı.Irak’ın güneyindeki Müsenna kentinde bulunan boru hattındaki patlamaya yönelik açıklama yapan Haşdi Şabi gücü, ilk belirlemelere göre saldırının bölgedeki Haşdi Şabi güçlerine ait 44.

Irak’ın Müsenna kentinde meydana gelen boru hattındaki patlamayla ilgili soruşturma devam ederken Şii Haşdi Şabi güçleri, patlamanın hava saldırısı sonucu gerçekleştiğini açıkladı.
Irak’ın güneyindeki Müsenna kentinde bulunan boru hattındaki patlamaya yönelik açıklama yapan Haşdi Şabi gücü, ilk belirlemelere göre saldırının bölgedeki Haşdi Şabi güçlerine ait 44. Tugayı hedef alan hava araçları tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu. Saldırıyla ilgili soruşturmaların halen devam ettiğini belirten Müsenna Valisi Ahmet Menfi ise patlamanın saat 03.00’te meydana geldiğini ve çıkan yangını kontrol etmek için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.
Müsenna kentinde gece saatlerinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetmiş, 11’i Haşdi Şabi güçleri mensubu olmak üzere 26 kişi yaralanmıştı.

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