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Şii lider Sadr, Irak hükümetini "acilen" istifaya çağırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 18:46 | Son Güncelleme

Şii lider Sadr, Irak hükümetini "acilen" istifaya çağırdı

BAĞDAT (AA) - Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, hükümet karşıtı gösterilerde daha fazla kan akmaması için hükümete acilen istifa etme çağrısında bulundu.

Sadr, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hükümetin istifa etmemesi Irak’ta sonun başlangıcı olacaktır. Yolsuzlukla suçlanan hükümeti desteklemem söz konusu olmaz ve onlarla hiçbir koalisyon ya da seçime katılmam." ifadelerini kullandı.

İran’ın Necef Başkonsolosluğu binasının ateşe verilmesiyle ilgili ise paylaşımında Sadr, şu ifadelere yer verdi:

"Herhangi bir yabancı misyon temsilciliğine saldırı emri verseydim bunu açıkça ilan ederdim. Ülkede körü körüne bir fitne yaşanıyor. Ülkemiz ikinci Suriye’ye dönüşmemeli."

Sadr ayrıca gösterilerin barışçıl olarak sürmesini desteklediğini belirterek, Şii kutsal mekanlara saldırılmaması gerektiğini kaydetti.

Yüzlerce gösterici, dün Necef'teki İran Başkonsolosluğu binasını ateşe vermiş, bunun sonucunda kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

- Irak'taki gösteriler

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Açıklanan reform paketlerinden ikna olmayan göstericiler, güvenlik güçlerine protestolarda şiddet kullanılması talimatı vermekle suçladıkları Başbakan Adil Abdulmehdi hükümetinin istifasını istiyor.

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