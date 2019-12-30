Şii Lider Sistani'den ABD'ye Kınama

Irak’taki Şiiler’in lideri Ayetullah Ali Sistani ABD’nin Irak’taki İran destekli Şii milisleri hedef alan hava saldırılarını kınadı. Saldırıların hukuka aykırı olduğunu savunan Sistani Amerika’yı Irak’ın egemenliğine saygı duymaya çağırdı.

Sistani’nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ‘bazı tarafların gerçekleştirdiği yasadışı hamlelerin’ Irak’ın egemenliğine müdahale etmek için bahane olarak kullanılmaması gerektiğine vurgu yapıldı. Amerika’nın hedef aldığı İran destekli milislere atıfta bulunulan açıklamda, “Bu tür eylemlerle başa çıkma ve engellemek için gerekli önlemleri alma yetkisi sadece Iraklı yetkililere aittir” denildi.

Söz konusu açıklamada Sistani Amerika’yı kınarken, Iraklı yetkililere de ülkenin ‘bölgesel ve uluslararası alanda avantaj sağlama noktası haline gelmemesi ve dış güçlerin ülkenin yurtiçi sorunlarına müdahale etmesinin önüne geçilmesi’ için çağrıda bulundu.

Amerika’nın Suriye ve Irak’taki Hizbullah Tugayları örgütüne yönelik dün düzenlediği hava saldırılarına İran’dan da kınama gelmiş, hedefteki örgütün lideri El Mohandes de “Şehitlerimizin kanı boşa gitmeyecek ve Irak’taki Amerika güçlerine karşı yanıtımız çok sert olacak” demişti.

Hava saldırılarında Irak’ta en az 25 kişinin öldüğü, 55 kişininse yaralandığı belirtiliyor.

