Şii Milisler Irak’ta Resmen Görev İstiyor

Irak’ın güçlü Şii milis grubu Halk Seferberlik Güçleri (Haşdi Şabi), Suriye sınırını güvenli hale getirmekte kendilerine resmi bir rol verilmesini talep etti.
İran tarafından desteklenen Şii milisler, bölgede ABD askerlerinin varlığını istemiyor. Şii milisler ABD destekli Kürt milislerle IŞİD militanları arasında çatışmaların başlamasının ardından sınıra destek kuvvet gönderdi.
Üyelerinin çoğu Şiiler’den oluşan Haşdi Şabi milis grubunun üyesi Ashab-ül Ehlül Hak’ın lideri Kays el Hazali Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada milisler için hükümetten uzun vadeli sınır koruma rolü talep ettiklerini bildirdi.
Hazali, “Irak’ın Suriye sınırlarını güvenli hale getirmek şu an Halk Seferberlik Güçleri’nin en önemli görevi” diye konuştu.
Hazali “Irak’a yönelik IŞİD tehdidi Suriye’de istikrar sağlanmadıkça bitmeyecek. Halk Seferberlik Güçleri, IŞİD’le mücadele konusunda askeri yetkinliğini kanıtladı. Belki silahlı kuvvetler Halk Seferberlik Güçleri’ne aralarında sınır güvenliğinin de bulunduğu konularda yatırım yapmayı düşünür” ifadelerini kullandı.
Halk Seferberlik Güçleri (Haşdi Şabi), IŞİD’in 2017’de bozguna uğratılmasına katkılarından dolayı bu yıl Irak güvenlik güçlerine dahil edildi.
Halk Seferberlik Güçleri ordudan ve polisten ayrı bir birim olarak çalışıyor. Ancak grubun Irak güvenlik yapısına tamamen entegre olması halinde kime hesap vereceği ve rolünün tam olarak ne olacağı konusunda soru işaretleri mevcut.
Grubun 150 bin üyesi arasında Saddam Hüseyin’i deviren 2003 işgalinin ardından ABD ordusuyla çarpışan gruplar ve ABD’nin İran’la bağlantılı yaptırımlar listesine dahil ettiği bireyler de var.
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