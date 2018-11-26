Şii Milisler Irak’ta Resmen Görev İstiyor

Hazali, “Irak’ın Suriye sınırlarını güvenli hale getirmek şu an Halk Seferberlik Güçleri’nin en önemli görevi” diye konuştu.

Irak’ın güçlü Şii milis grubu Halk Seferberlik Güçleri (Haşdi Şabi), Suriye sınırını güvenli hale getirmekte kendilerine resmi bir rol verilmesini talep etti.

Halk Seferberlik Güçleri (Haşdi Şabi), IŞİD’in 2017’de bozguna uğratılmasına katkılarından dolayı bu yıl Irak güvenlik güçlerine dahil edildi.

Halk Seferberlik Güçleri ordudan ve polisten ayrı bir birim olarak çalışıyor. Ancak grubun Irak güvenlik yapısına tamamen entegre olması halinde kime hesap vereceği ve rolünün tam olarak ne olacağı konusunda soru işaretleri mevcut.

Grubun 150 bin üyesi arasında Saddam Hüseyin’i deviren 2003 işgalinin ardından ABD ordusuyla çarpışan gruplar ve ABD’nin İran’la bağlantılı yaptırımlar listesine dahil ettiği bireyler de var.

