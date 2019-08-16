"Şiiri çözmeye çalıştıkça ufkunuz, zihniniz açılıyor"

İSTANBUL (AA) - Araştırmacı-yazar ve şair Prof. Dr. Mahmut Kaya, şiirdeki telmihler ve mazmunları anlamak için bilmece gibi uğraşıldığını belirterek, "Bunları çözmeye çalıştıkça da ufkunuz, zihniniz açılıyor. Düşünce dünyanız zenginleşiyor." dedi.

Yeni Dünya Vakfı'nda düzenlenen "Babıali Enderun Sohbetleri"ne konuk olan Kaya, vakfın Cağaloğlu'ndaki Genel Merkezinde "Kadim Edebiyatımızdan Günümüz Şiirine" başlıklı bir konuşma yaptı.

Kaya, 8. yüzyıldan 13. yüzyıla kadarki İslam'ın altın çağı olarak nitelendirdiği dönemde kaleme alınan eserlere Osmanlı'nın sahip çıktığını ve bir daha da o çapta eserlerin üretilemediğini söyledi.

O dönemdeki eserlerin birçok şerhlerinin yazıldığına işaret eden Kaya, "Fakat toplumda da yeni bir eser ortaya çıkarmaya yönelik bir ihtiyaç olmamıştı. Bu yüzden Osmanlı döneminde her yüzyıla damgasını vuran 3-5 alimden daha fazlasını bulamazsınız. Ama edebiyat alanında öyle değil. Yani edebiyatın her alanında çok zengin bir miras bize bırakıldı." diye konuştu.

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