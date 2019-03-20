İSTANBUL (AA) - FATİH TÜRKYILMAZ - SAADET FİRDEVS APARI - Şair Mürsel Sönmez, çağımızda bütün insanlığın yaşadığı trajediyi anlatacak şiirin söylenmediğini belirterek, "Günümüz şairlerinden, Mehmet Akif'in, Namık Kemal'in, Tevfik Fikret'in hatta Necip Fazıl, Nazım Hikmet ve Yahya Kemal'in destansı, büyük uygarlık acılarını hisseden, büyük acı, ıstırap ve ideallere yaşlanmış şiirleri çıkmıyor. Mırıldanma şeklinde, itirazlar halinde şiir tecelli ediyor ama bu haliyle bir şiirin hala yazılıyor olması bence insanlık adına bir umuttur." dedi.

UNESCO tarafından şiir okumayı, yazmayı ve yayınlamayı teşvik etmek amacıyla ilan edilen 21 Mart Dünya Şiir Günü, 20 yıldır bu tarihte kutlanıyor.

Dilsel çeşitliliğe de bir fırsat sunması hedeflenen Dünya Şiir Günü kapsamında, birçok ülkede çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan şair ve yazar Mürsel Sönmez, "İnsanların şiiri hatırladıkları bir günün olması güzel fakat belli günlerin belli temalara atfedilmesi bana toplam insanlık duyarlığına denk düşmüyor gibi geliyor. Çünkü bütün vakitler insan içindir, dolayısıyla bütün günler şiir, anneler yahut sevgililer günü olsa ve biz büyük varoluşu neşe içinde yaşasak." değerlendirmesinde bulundu.