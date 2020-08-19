HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Siirt Barosu'ndan cinsel saldırı iddiasıyla ilgili açıklama geldi

Siirt Barosu'ndan cinsel saldırı iddiasıyla ilgili açıklama geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2020 12:33 | Son Güncelleme

Siirt Barosu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 18 yaşındaki İ.E'nin şüpheli M.O. tarafından cinsel saldırıya uğradığı iddiasına ilişkin, M.O'nun çalıştığı kamu kurumu tarafından açığa alındığını, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame düzenlendiğini ve tensiple birlikte şüphelinin tutuklanması istemiyle Siirt Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açılmasının talep edildiğini bildirdi.

Siirt Barosu'ndan cinsel saldırı iddiasıyla ilgili açıklama geldi

Barodan yapılan açıklamada, konuyla ilgili Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca nitelikli cinsel saldırı suçundan soruşturma başlatıldığı anımsatıldı.

Alınan mağdur beyanı ve dosya kapsamına giren adli tıp raporu üzerine şüpheli M.O'nun 16 Temmuz 2020'de saat 14.00 sıralarında alınan gözaltı kararına istinaden mevcutlu olarak 17 Temmuz 2020'de Siirt Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edildiği kaydedilen açıklamada, şüphelinin tutuklama talebiyle Siirt Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği aktarıldı.

Siirt Sulh Ceza Hakimliğince sorgulaması yapılan M.O'nun adli kontrol altına alınarak yurt dışına çıkışının yasaklanmasına karar verildiği ve serbest bırakıldığı belirtilen açıklamada, "Bu karara hem baromuz hem de Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itiraz reddedilmiştir. Bu karara karşı Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siirt Barosu Başkanlığı tarafından Şırnak Sulh Ceza Hakimliği nezdinde itirazda bulunulmuş, bu itiraz da reddedilmiştir. Sonraki aşamada soruşturma dosyası, baromuz ve baromuza bağlı Kadın Hakları Komisyonu tarafından yakından takip edilmiştir." denildi.

"Nitekim, yürütülen soruşturma kapsamında adı geçen şüpheli, çalıştığı kamu kurumu tarafından açığa alınmıştır. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iddianame düzenlenmiş ve tensiple birlikte adı geçen şüpheli M.O'nun tutuklanması istemiyle Siirt Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açılması talep edilmiştir." ifadelerine yer verilen açıklamada, Siirt Barosu ve Siirt Barosu Kadın Hakları Komisyonu tarafından da ayrıca tensiple birlikte tutuklama kararının verilmesi için Siirt Ağır Ceza Mahkemesine dilekçe verildiği kaydedildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunun üzerine Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iddianamenin iadesi kararı verilmiştir. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemece verilen iddianamenin iadesi kararına karşı itirazda bulunmuş olup, bu hususta bir karar verilmesi beklenmektedir.

Soruşturmanın başından beri Siirt Barosu Başkanlığı ve Kadın Hakları Komisyonu olarak hem hukuki destek hem de mağdurun sağlık durumu ile ilgili olarak ailesiyle dayanışma içerisinde bulunarak, sürecin doğru bir şekilde yönetilmesi sağlanmaya çalışılmıştır. 18 Ağustos'ta mağdur İ.E. tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Yaşam mücadelesini kaybeden İ.E'ye Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Kızımız ve ailesinin yaşadığı mağduriyetle ilgili hukuki sürecin başından beri müdahil olan baromuz, bundan sonraki süreçlerde de ailenin yanında olarak soruşturmanın takipçisi olacak."

Cinsel saldırıya uğradı, hayatını kaybetti! Şüpheli Musa Orhan için harekete geçildiCinsel saldırıya uğradı, hayatını kaybetti! Şüpheli Musa Orhan için harekete geçildi

AA

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mali'de Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita istifa etti
Mali'de Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita istifa etti
İki aile arasında nişan atma kavgası: 1 ölü, 5 yaralı
İki aile arasında nişan atma kavgası: 1 ölü, 5 yaralı
Bir devir sona eriyor
Bir devir sona eriyor
Galatasaray'da Fatih Terim krizi!
Galatasaray'da Fatih Terim krizi!
Belediye Başkanı Oflaz, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Belediye Başkanı Oflaz, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Belediye başkanının oğlu kazada hayatını kaybetti
Belediye başkanının oğlu kazada hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Cinsel saldırıya uğradı, hayatını kaybetti! Şüpheli Musa Orhan için harekete geçildi
Cinsel saldırıya uğradı, hayatını kaybetti! Şüpheli Musa Orhan için harekete geçildi
Parkta otururken öldü! 'Morardığını görünce...'
Parkta otururken öldü! 'Morardığını görünce...'
Siyanür kabusu döndü! Genç kadın kahve istedi ve...
Siyanür kabusu döndü! Genç kadın kahve istedi ve...
İşte şekerli çay lekesini çıkarmanın püf noktaları
İşte şekerli çay lekesini çıkarmanın püf noktaları
Kızının düğün gününde öldürüldü
Kızının düğün gününde öldürüldü
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Giresun'da 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması
Bir kentte daha karar alındı! 65 yaş üstüne kısıtlama
Gümüşhane’de yolcu otobüsü kaza yaptı! 1 ölü, 24 yaralı
Yolcu otobüsü bahçeye düştü! 1 ölü, 24 yaralı
Yer kavgası sokağı savaş alanına çevirdi! Polis zor durdurdu
Savaştan farksız! Polisler zor durdurdu
Kuşadası’nda denize atlayan alkollü turist ilçeyi ayağa kaldırdı
Kuşadası'nda ilçeyi ayağa kaldıran olay
Avcılar'da 'yan bakma' kavgasında 2 kişi yaralandı
Avcılar'da hareketli gece! 'Yan baktın' deyip dehşet saçtı
Türkiye’nin en kalabalık köyü: Bostanbükü
İşte Türkiye’nin en kalabalık köyü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.