Siirt battaniyesine 50 yılını verdi

SİİRT (AA) - FECRİ BARLIK - Siirt'te yaklaşık 50 yıldır tiftikten battaniye dokumacılığı yapan 62 yaşındaki Vadullah İşçi, mesleğini yaşatmak için ilk günkü gibi heyecanla çalışıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Sanatçısı olan İşçi, fabrikasyon üretim battaniyeler nedeniyle tezgah sayısı 300'den 50'ye kadar düşen kentte, çok sevdiği mesleğinin gelecek kuşaklara aktarılması için de çaba gösteriyor. Çeşitli fuarlara katılarak kurduğu tezgahta dokumacılık yapan İşçi, hem mesleğini tanıtmaya çalışıyor hem el emeği göz nuru dokuma ürünlerini beğeniye sunuyor. - Babasının yaptığı tezgahta başladı Vadullah İşçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 yaşındayken babasının kendisi için yaptığı tezgahta okuldan arta kalan zamanlarda dokumacılığa başladığını anlattı. Babasının dedelerinden öğrendiği mesleği kendisine öğrettiğini belirten İşçi, "Battaniye dokumayı hafta sonları ve tatillerde tezgahta babamdan öğrendim. Hala ilk günkü gibi seviyorum. Yaklaşık 50 yıldır bu sanatla uğraşıyorum. Ben de çocuklarıma öğrettim. Şu anda çocuklarım da dokumayı biliyorlar. Ailece bu sanatla uğraşıyoruz." diye konuştu.

- "En soğuk günlerde bile kolay kolay üşümezsin" İşçi, keçilerden kırkılan tiftiği önce renklerine ayırdıklarını ve tarama makinelerinden geçirdiklerini, bükerek ip haline getirdikten sonra ise çile halinde havuzlarda yıkadıklarını aktardı. Çıkrıklarda lülelere sarılan ipi tahta tezgahta mekikler aracılığıyla dokuduklarını ifade eden İşçi, tiftiğin uzun süren uğraşlar ve aşamalar sonucu battaniyeye dönüştüğünü kaydetti. Tiftiğin siyah, beyaz, kahverenginin de aralarında bulunduğu 7 renge sahip olduğunu dile getiren İşçi, "Bunların tamamı tiftiğin doğal rengidir. Siirt battaniyesinin ömrü en az 70 yıldır. İstediğin kadar yıka kullan. Hiçbir şey olmaz. Ne rengi solar ne de bozulur. Ayrıca çok sıcak tutar. Battaniyeyi örttüğün zaman en soğuk günlerde bile kolay kolay üşümezsin." diye konuştu. - "300 tezgah varken şu anda yaklaşık 50 tezgah kalmış" Zor bir mesleğe sahip olduklarını belirten İşçi, bu alandaki ustaların sayısının da her geçen gün azaldığına işaret etti. İşçi, şunları kaydetti: "Eskiden en az 300 tezgah varken şu anda yaklaşık 50 tezgah kalmış. Çok zor bir meslektir, el işidir, yorucudur. Para kazanılmadığı zaman ilgi daha da azalıyor. Verdiğimiz emeğe göre ürünümüzü satamıyoruz. Siirt'in meşhur battaniyesi, yaklaşık 400 yıldan beri bu tezgahlardan çıkıyor. Pazarı bulunmazsa, yetkililer buna el atmazsa bu meslek yok olup gidecek."