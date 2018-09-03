Siirt battaniyesine 50 yılını verdi

SİİRT (AA) - FECRİ BARLIK - Siirt'te yaklaşık 50 yıldır tiftikten battaniye dokumacılığı yapan 62 yaşındaki Vadullah İşçi, mesleğini yaşatmak için ilk günkü gibi heyecanla çalışıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Sanatçısı olan İşçi, fabrikasyon üretim battaniyeler nedeniyle tezgah sayısı 300'den 50'ye kadar düşen kentte, çok sevdiği mesleğinin gelecek kuşaklara aktarılması için de çaba gösteriyor.
Çeşitli fuarlara katılarak kurduğu tezgahta dokumacılık yapan İşçi, hem mesleğini tanıtmaya çalışıyor hem el emeği göz nuru dokuma ürünlerini beğeniye sunuyor.
- Babasının yaptığı tezgahta başladı
Vadullah İşçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 yaşındayken babasının kendisi için yaptığı tezgahta okuldan arta kalan zamanlarda dokumacılığa başladığını anlattı.
Babasının dedelerinden öğrendiği mesleği kendisine öğrettiğini belirten İşçi, "Battaniye dokumayı hafta sonları ve tatillerde tezgahta babamdan öğrendim. Hala ilk günkü gibi seviyorum. Yaklaşık 50 yıldır bu sanatla uğraşıyorum. Ben de çocuklarıma öğrettim. Şu anda çocuklarım da dokumayı biliyorlar. Ailece bu sanatla uğraşıyoruz." diye konuştu.
- "En soğuk günlerde bile kolay kolay üşümezsin"
İşçi, keçilerden kırkılan tiftiği önce renklerine ayırdıklarını ve tarama makinelerinden geçirdiklerini, bükerek ip haline getirdikten sonra ise çile halinde havuzlarda yıkadıklarını aktardı.
Çıkrıklarda lülelere sarılan ipi tahta tezgahta mekikler aracılığıyla dokuduklarını ifade eden İşçi, tiftiğin uzun süren uğraşlar ve aşamalar sonucu battaniyeye dönüştüğünü kaydetti.
Tiftiğin siyah, beyaz, kahverenginin de aralarında bulunduğu 7 renge sahip olduğunu dile getiren İşçi, "Bunların tamamı tiftiğin doğal rengidir. Siirt battaniyesinin ömrü en az 70 yıldır. İstediğin kadar yıka kullan. Hiçbir şey olmaz. Ne rengi solar ne de bozulur. Ayrıca çok sıcak tutar. Battaniyeyi örttüğün zaman en soğuk günlerde bile kolay kolay üşümezsin." diye konuştu.
- "300 tezgah varken şu anda yaklaşık 50 tezgah kalmış"
Zor bir mesleğe sahip olduklarını belirten İşçi, bu alandaki ustaların sayısının da her geçen gün azaldığına işaret etti.
İşçi, şunları kaydetti:
"Eskiden en az 300 tezgah varken şu anda yaklaşık 50 tezgah kalmış. Çok zor bir meslektir, el işidir, yorucudur. Para kazanılmadığı zaman ilgi daha da azalıyor. Verdiğimiz emeğe göre ürünümüzü satamıyoruz. Siirt'in meşhur battaniyesi, yaklaşık 400 yıldan beri bu tezgahlardan çıkıyor. Pazarı bulunmazsa, yetkililer buna el atmazsa bu meslek yok olup gidecek."
Katıldığı fuar ve festivallerde Siirt battaniyesini sergilediklerini dile getiren İşçi, son olarak da Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesine giderek eserlerini kıl çadırlarda vatandaşların beğenisine sunduklarını belirtti.
İşçi, "Şimdiye kadar hiçbir hükümet el sanatlarına bu kadar değer vermedi. Bu hükümetimiz dönemlerinde sanatımızı birçok yerde teşhir ediyoruz. Herkes Siirt battaniyesini biliyordu ama birçoğu nasıl dokunuyor görmemişti. Görünce de farklı bir atmosfer oluyor." dedi.
- "Teknolojiyle yazı yazma bizim için biraz daha pratik hale geldi"
İşçi, geleneksel el sanatları dokumacılığını günün şartlarında teknolojiyle de birleştirdiklerini söymledi.
Daha önce tamamen elle işledikleri battaniye üzerindeki yazıları şu anda ise nakış makinelerinde yapabildiklerini anlatan İşçi, "El ile yazılmasını isteyenler de oluyor. Şimdi bu teknolojiyle yazı yazma bizim için biraz daha pratik hale geldi. Daha önce sabahtan akşama kadar parçasıyla ancak 10 harf yazarken şimdi teknolojiyi kullanarak 500 harf de yazabiliyoruz." diye konuştu.
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