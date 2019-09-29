Siirt Baykan kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi, bölgede operasyonlar devam ediyor.

Siirt Baykan k\u0131rsal\u0131nda, \u0130l Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131 J\u00d6H timlerince ger\u00e7ekle\u015ftirilen hava destekli operasyonda, 2 ter\u00f6rist silahlar\u0131 ile birlikte etkisiz hale getirildi, b\u00f6lgede operasyonlar devam ediyor.Bunu yapan Suriyeli genci aln\u0131ndan \u00f6pt\u00fcAlt\u0131n Safran Belgesel Film Festivali'nde \u00f6d\u00fcller sahiplerini bulduIrakl\u0131 17 ya\u015f\u0131ndaki gelinin \u00f6l\u00fcm\u00fcnde e\u015fi ve kay\u0131nvalidesi ile 2 yak\u0131n\u0131 tutukland\u0131
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