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Siirt Baykan'da 4 köy ve 4 mahallede sokağa çıkma yasağı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2018 18:22 | Son Güncelleme

SİİRT'in Baykan ilçesi kırsalında terör örgütüne yönelik gerçekleştirilecek operasyon nedeniyle 4 köy ve 4 mahallede bugün saat 14.00'ten itibaren sokğa çıkma yasağı ilan edildi.

SİİRT, (DHA)- SİİRT'in Baykan ilçesi kırsalında terör örgütüne yönelik gerçekleştirilecek operasyon nedeniyle 4 köy ve 4 mahallede bugün saat 14.00'ten itibaren sokğa çıkma yasağı ilan edildi.
Valilikten yapılan yazılyı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Baykan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, işbirlikçilerinin yakalanması, bölgede kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi amacıyla operasyonel faaliyetler icra edileceği belirtildi. Açıklamaya göre, operasylon nedeniyle Baykan ilçesine bağlı olan Çukurca Köyü, Oğlaklı Mahallesi, Meşelik Köyü, Ardıçdalı Köyü, Bahçeli Mahallesi, Korucu Mahallesi, Aydınlar Mahallesi ve Çamtaş Köyü ile sınırlı olmak üzere, bugün saat 14.00'ten itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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