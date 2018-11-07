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Siirt Belediye eski başkanına verilen hapis cezasını bozuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 12:25 | Son Güncelleme

 GAZİANTEP Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), Siirt Belediye eski Başkanı Tuncer Bakırhan'a, 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından verilen toplam 10 yıl 18 gün hapis cezası ile ilgili hükmü bozdu.

Siirt Belediye eski başkanına verilen hapis cezasını bozuldu

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- GAZİANTEP Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), Siirt Belediye eski Başkanı Tuncer Bakırhan'a, 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından verilen toplam 10 yıl 18 gün hapis cezası ile ilgili hükmü bozdu. Mahkeme kararında, Bakırhan hakkında aynı suçlamalarla soruşturmalar yürütüldüğü, bunların sonucuna göre hareket edilmesi istendi, sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi.
Siirt 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu yargılanan Belediye eski Başkanı DBP'li Tuncer Bakırhan'a, 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'terör örgütü propagandası yapma' suçlarından toplam 10 yıl 18 gün hapis cezası verdi. Bakırhan'ı avukatları temyiz için Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu. Gaziantep BAM 3'üncü Ceza Dairesi, Bakırhan ile ilgili Siirt ve Şirvan Cumhuriyet Başsavcılıklarında, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yürütülen soruşturmaların halen sürdüğünü, yine Batman'da da 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan da soruşturma ve kovuşturmanın yapıldığı, bunların sonuçlarının beklenmesi gerektiğini belirtilerek, hükmü esastan bozulmasını kararlaştırdı.
Mahkeme kararında, Tuncer Bakırhan'a verilen sonuç ceza miktarı, mahkemenin tutukluluğun devamına ilişkin gerekçesi ile tutuklulukta geçirilen süre göz önüne alınarak hükmen tutukluluk halinin devamına da karar vererek, dosyayı Siirt 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

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