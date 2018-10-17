Siirt Belediyesince yapılan bank ve çardaklar tahrip edildi

SİİRT (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Siirt Belediyesince yaptırılan çardak ve banklara kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi.
Belediye tarafından Barış Mahallesi'ndeki Şehit Tülay Çelik Aile Sağlığı Merkezi ve Barış Aile Destek Merkezi bahçelerine yapılan bank ve çardaklar ile merkezlerin bahçe duvarındaki teller ve güvenlik kameralarının kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildiği belirlendi.
Şehit Tülay Çelik Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor Ayhan Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezleri bahçe düzenlemesi için Siirt Belediyesinin ve kendilerinin çok uğraştıklarını, kendini bilmez kişilerin bu yapılara zarar verdiğini söyledi.
Kamu malına zarar verenleri kınadığını belirten Yıldız, "Burada birkaç güzel düzenleme vardı burası mahallenin de güzelleşmesi için güzel bir yatırımdı. Üzgünüz, üzülüyoruz." şeklinde konuştu.
Siirt Aile Destek Merkezleri Koordinatörü Nurten Temiz de belediye tarafından yapılan hizmetlere zarar verilmesinin kendilerini üzdüğünü belirterek şöyle konuştu:
"Şu an burada oturanlar bizim insanımız. Burası bizim evimiz. Bu merkezler buradaki mahalle sakinlerine hizmet ediyor. Gerçekten çok üzgünüm, ne diyeceğimi bilemiyorum. Ama ben inanıyorum ki bir daha buna müsaade edilmeyecek."
Konuyla ilgili belediye yetkilileriyle görüştüğünü anlatan Temiz, belediyenin gerekli tadilatı yapacaklarını kendilerine ilettiğini aktardı.
Barış Mahallesi Muhtarı Hayrettin Sevgin ise yaşanan olayı kınayarak, "Bu olay ahlaki, vicdani olarak insanlığa sığmaz. Burası bizim, bütün Siirt halkının ortak malıdır. Yapanları şiddetle kınıyorum." dedi.
Barış Aile Destek Merkezi Sorumlusu Hülya Kılıçvuran da yaşanan olay dolayısıyla üzüntüsünü dile getirdi.
Kılıçvuran, mahallelinin bunu yapanlara karşı sessiz kalmaması gerektiğini ifade etti.
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