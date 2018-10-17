Siirt Belediyesince yapılan bank ve çardaklar tahrip edildi

SİİRT (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Siirt Belediyesince yaptırılan çardak ve banklara kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi.

Belediye tarafından Barış Mahallesi'ndeki Şehit Tülay Çelik Aile Sağlığı Merkezi ve Barış Aile Destek Merkezi bahçelerine yapılan bank ve çardaklar ile merkezlerin bahçe duvarındaki teller ve güvenlik kameralarının kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildiği belirlendi.

Şehit Tülay Çelik Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor Ayhan Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezleri bahçe düzenlemesi için Siirt Belediyesinin ve kendilerinin çok uğraştıklarını, kendini bilmez kişilerin bu yapılara zarar verdiğini söyledi.

Kamu malına zarar verenleri kınadığını belirten Yıldız, "Burada birkaç güzel düzenleme vardı burası mahallenin de güzelleşmesi için güzel bir yatırımdı. Üzgünüz, üzülüyoruz." şeklinde konuştu.

Siirt Aile Destek Merkezleri Koordinatörü Nurten Temiz de belediye tarafından yapılan hizmetlere zarar verilmesinin kendilerini üzdüğünü belirterek şöyle konuştu: