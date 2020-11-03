Siirt-Bitlis yolunda feci kaza: 4 ölü, 14 yaralı

Bitlis karayolunda yolcu otobüsü ile kum yüklü tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Kaza, Siirt’in Baykan ilçesi Bitlis karayolunda meydana geldi. Yolcu otobüsü ile kum yüklü tır çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, jandarma Siirt AFAD, Siirt UMKE, Bitlis UMKE, Bitlis itfaiyesi sevk edildi. Kazada, araç içerisinde sıkışan yolcular Siirt AFAD, Siirt UMKE, Bitlis UMKE, Bitlis İtfaiyesi ile yapılan ortak çalışma sonucu çıkartıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Siirt ve Bitlis’teki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden 4 kişi, otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

