- "Siirt ekonomideki potansiyelini geliştirmeye devam edecek"

SİİRT (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Siirt inşallah yeni dönemde ekonomideki potansiyelini daha da geliştirmeye devam edecek. Daha geniş bir potansiyelle istihdamı artırarak, üretime yönelerek, yatırımları çekerek, inşallah Siirt'te daha güzel bir dönem yaşanacak." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Siirt'e gelen Bakan Selçuk, Valiliği ziyaret etti, Vali Ali Fuat Atik ile görüştü.

Daha sonra Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen koordinasyon toplantısına katılan Selçuk, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Güneydoğu'nun güzide şehirlerinden Siirt'te bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Eğitim hayatının bir bölümünün Siirt'te geçtiğini ifade eden Selçuk, Siirt'i çok gelişmiş gördüğünü söyledi.

Selçuk, Siirt'i birlik ve beraberlik içinde daha ileri noktaya getirmek istediklerini vurgulayarak, "Siirt önemli alimleri yetiştiren büyük mübarek bir belde. Mazisinden aldığı bu sorumlulukla Siirt yatırım, üretim hizmetleriyle de ülkenin gelecek tasavvurunda önemli şehirlerinden biri olacak." diye konuştu.