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Siirt fıstığı dünyaya açılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 11:48 | Son Güncelleme

9 bin ailenin geçimini sağlayan fıstığın işlenmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile AB iş birliğiyle yürütülen 10 milyon avroluk proje kapsamında Avrupa'nın en büyük fıstık işleme tesisi Siirt'te kuruldu - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "Tesis tam kapasiteyle faaliyete geçtiği zaman 100 kişilik istihdam sağlayacak. Siirt fıstığının Avrupa ve Rusya'ya ihracı için anlaşmalar yapılıyor" - "Bu projeyle dağ, taş fıstık ağacı oldu. Projemiz göçün önlenmesi ve istihdama sağladığı katkı açısından oldukça etkili olacak"

SİİRT (AA) - Siirt fıstığı, Rusya ve Avrupa'ya ihraç edilecek.

Siirt'te 20 milyona ulaşan ağaçtan elde edilen yaklaşık 60 bin ton rekolte ile il ekonomisine yılda ortalama 750 milyon lira katkı sağlayan fıstığın işlenmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile AB iş birliğiyle Fıstık İşleme Sektörü Ortak Sanayi Altyapısı Projesi uygulamaya geçirildi.

Şehirde ortak paketleme tesisi kurulması ile ildeki yerel fıstık işleyicileri ve üreticilerinin kurumsal ve operasyonel kapasitelerinin iyileştirilerek fıstık sektörünün rekabet edebilirliğinin artırılması amacıyla hazırlanan 10 milyon avro bütçeli ortak proje kapsamında Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde 35 bin metrekare alanda Siirt Fıstık İşleme Tesisi kuruldu.

- 43 milyon liraya mal oldu

Tesiste incelemede bulunan Bakan Varank, yaptığı açıklamada, 43 milyon liraya Avrupa'nın en büyük fıstık işleme tesisini Siirt'te kurduklarını söyledi.

İl Özel İdaresine bağlı oluşturulan bir anonim şirketin tesisin işletmesini yaptığını dile getiren Varank, yıllık 50 bin ton kapasiteli tesiste işlenecek fıstıkların yurt dışına ihraç edilmesi için çalışma yürütüldüğünü aktardı.

- "Avrupa ve Rusya'ya ihracı için anlaşmalar yapılıyor"

"Burası Avrupa'nın en büyük, dünyanın üçüncü büyük entegre fıstık işleme tesisi." diyen Varank, şöyle konuştu:

"Siirt fıstığını dünya markası haline getirmek için 10 milyon avroluk yatırım yaptık. Avrupa'nın en büyük, dünyanın üçüncü büyük fıstık işleme tesisini şehrimize kazandırdık. Bu fabrikanın kurulumunda Avrupa Birliği fonları ile Bakanlığımızın katkıları oldu. Bu güzel ve örnek projeyi Dicle Kalkınma Ajansımız yürüttü. Tesis tam kapasiteyle faaliyete geçtiği zaman 100 kişilik istihdam sağlayacak. Siirt fıstığının Avrupa ve Rusya'ya ihracı için anlaşmalar yapılıyor."

- "Fabrikanın etrafındaki tepeler fıstık ağaçlarıyla dolu"

Bakanlık olarak Siirt'te çok sayıda proje yürüttüklerini dile getiren Varank, şunları kaydetti:

"Meyveciliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında da 284 bahçe oluşturuldu. Bu projeyle dağ, taş fıstık ağacı oldu. Fabrikanın etrafındaki tepeler fıstık ağaçlarıyla dolu. Projemiz göçün önlenmesi ve istihdama sağladığı katkı açısından oldukça etkili olacak. Vatandaşlarımıza fıstık fidanı, damlama sulama sistemi ile çitlerini veriyoruz. Vatandaşlarımız fıstık ağaçlarını yetiştirerek, ürünlerini satabiliyor. Şehrimizin ve ülkemizin ekonomisi kalkındırmak için uygulanan projeden çok güzel neticeler elde ettik."

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Siirt varank

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