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Siirt Havalimanı'na 2 yıl sonra ilk uçak indi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 17:38 | Son Güncelleme

SİİRT'te teknik altyapı, pist uzatma ve onarım çalışması tamamlanan havalimanına 2 yıl sonra ilk kez uçak indi.

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT'te teknik altyapı, pist uzatma ve onarım çalışması tamamlanan havalimanına 2 yıl sonra ilk kez uçak indi. Vali Ali Fuat Atik, bir haftaya kadar havalimanında tarifeli uçuşların başlayacağını söyledi.

Siirt Havalimanı Nisan 2017'de teknik altyapı, pist uzatma ve onarım çalışması nedeniyle uçuşlara kapatıldı. Çalışmaların ardından test uçuşları yapıldı ve havalimanı seferlere hazır hale getirildi. Havalimanına 2 yıl aradan sonra ilk uçak iniş yaptı. Türk Hava Yolları'na (THY) ait Airbus A-319 model uçak indi. Uçaktaki THY Uçuş İşletme Genel Müdür Yardımcısı Aykut Alpa'yı karşılayan Vali Ali Fuat Atik, Alpa ile birlikte havalimanında inceleme yaptı.

Vali Atik, havalimanına tarifeli uçakların inebileceği raporu verildiğini söyledi. Bir haftaya kadar Siirt Havalimanı'nın uçuşlara açılacağını belirten Atik, "Pistimizin onarım çalışması tamamlandı ve test uçuşları yapıldı. Yapılan test uçuşlarında herhangi bir sıkıntıya rastlanmadı ve bugün de havaalanımıza Airbus A-319, THY'ye ait uçak indi. Bu bizi çok mutlu etti. Aynı zamanda yeni havaalanı binası yapılıyor. Binanın yapımına az bir süre kaldı. Tarifeli uçuşlar ilk olarak İstanbul'a yapılacak. Daha sonra farklı illere seferler yapılacaktır. Siirt halkımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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