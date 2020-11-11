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Siirt Havalimanında kaza kırım tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 16:12 | Son Güncelleme

Siirt Havalimanında ARFF, UMKE ve itfaiye ekipleri tarafından kaza kırım tatbikatı gerçekleştirildi.Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Siirt Havalimanı Müdürlüğü tarafından yangın tatbikatı yapıldı.

Siirt Havalimanında ARFF, UMKE ve itfaiye ekipleri tarafından kaza kırım tatbikatı gerçekleştirildi.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Siirt Havalimanı Müdürlüğü tarafından yangın tatbikatı yapıldı. Tatbikata, ARFF, UMKE, İtfaiye Müdürlüğü ve 112 acil sağlık ekiplerinden oluşan personeller katıldı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından Siirt Havalimanında gerçekleştirilen tatbikatta kaza kırıma uğrayan uçağa ekiplerce müdahale-kurtarma aşamaları işlenirken uçakta bulunan yolculara tahliye-triyaj ve ilk müdahale tatbikatı yapıldı.
Gerçekleşen tatbikatta 50 personel görev aldı.

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