Siirt iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

11 ayın sultanı, mübarek Ramazan Ayı başlıyor. 2019 yılında Ramazan ayının ilk günü 6 Mayıs’a denk geliyor. Yani ilk oruç 6 Mayıs günü tutulacak ve ilk oruç bu günün akşam ezanı ile açılacak. Peki Siirt iftar saati kaç? Siirt ilinde iftara ne kadar kaldı? Bu soruların cevabını sizin için hazırladığımız gün gün iftar saati listesinden öğrenebilirsiniz. Ramazan’ın tamamını kapsayan listeden ayrıca imsak vaktini de öğrenebilirsiniz. İşte Diyanet’in açıkladığı Ramazan imsakiyesine göre iftar vakti çizelgesi ve iftar duası, oruç nasıl açılır, teravih namazı, oruç niyeti gibi dini bilgiler...

SİİRT için İFTAR VAKTİ: İFTARA NE KADAR KALDI?

Ramazan boyunca iftar saatleri şu şekildedir:

Tarih İmsak Güneş Akşam (İftar) 6 Mayıs 2019 Pazartesi 03:31 05:04 19:14 7 Mayıs 2019 Salı 03:29 05:03 19:14 8 Mayıs 2019 Çarşamba 03:28 05:02 19:15 9 Mayıs 2019 Perşembe 03:26 05:01 19:16 10 Mayıs 2019 Cuma 03:25 05:00 19:17 11 Mayıs 2019 Cumartesi 03:23 04:59 19:18 12 Mayıs 2019 Pazar 03:22 04:58 19:19 13 Mayıs 2019 Pazartesi 03:20 04:57 19:20 14 Mayıs 2019 Salı 03:19 04:57 19:21 15 Mayıs 2019 Çarşamba 03:18 04:56 19:22 16 Mayıs 2019 Perşembe 03:17 04:55 19:23 17 Mayıs 2019 Cuma 03:15 04:54 19:23 18 Mayıs 2019 Cumartesi 03:14 04:53 19:24 19 Mayıs 2019 Pazar 03:13 04:52 19:25 20 Mayıs 2019 Pazartesi 03:12 04:52 19:26 21 Mayıs 2019 Salı 03:10 04:51 19:27 22 Mayıs 2019 Çarşamba 03:09 04:50 19:28 23 Mayıs 2019 Perşembe 03:08 04:50 19:28 24 Mayıs 2019 Cuma 03:07 04:49 19:29 25 Mayıs 2019 Cumartesi 03:06 04:48 19:30 26 Mayıs 2019 Pazar 03:05 04:48 19:31 27 Mayıs 2019 Pazartesi 03:04 04:47 19:32 28 Mayıs 2019 Salı 03:03 04:47 19:32 29 Mayıs 2019 Çarşamba 03:02 04:46 19:33 30 Mayıs 2019 Perşembe 03:02 04:46 19:34 31 Mayıs 2019 Cuma 03:01 04:45 19:34 1 Haziran 2019 Cumartesi 03:00 04:45 19:35 2 Haziran 2019 Pazar 02:59 04:44 19:36 3 Haziran 2019 Pazartesi 02:59 04:44 19:37

ORUÇ NASIL AÇILIR?

Orucu duayla açmak sünnettir. Bunun dışında hurma varsa hurmayla, zemzem varsa zemzemle başlamak, su ya da çorbayla da devam etmek gerekir. Bunlar yapıldıktan sonra ara verilebilir, akşam namazı kılınır. İftarı açmadan namaz kılmak doğru bulunmaz.

Hızlı bir şekilde yemek yememek gerekir. Doktorlar da bunu tavsiye etmez, sünnet olan da budur. Orucu açtıktan sonra akşam namazını kılıp daha sonra ölçülü bir şekilde yemeğimizi yemek daha doğrusudur. Özellikle açık büfeler israfa sebep olmaktadır, bunlara dikkat etmek gerekir.