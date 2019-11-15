HABER

Siirt İl Jandarma Komutanlığı’ndan uyuşturucu operasyonu: 47 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 13:21 | Son Güncelleme

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7’si kamu görevlisi 47 kişi gözaltına alındı.Siirt Valiliği’nden yapılan açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör ve organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi, terör örgütünün finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik olarak Siirt merkez, Şirvan ve Kurtalan, Diyarbakır’ın Lice ve Silvan, Batman merkez ve Mersin merkez olmak üzere toplam 4 ilde 52 şüpheli 7’si kamu görevlisinin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu maddenin kullanılmasını kolaylaştırmak, kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak ve suç delillerini gizleme, yok etme ve değiştirme planlı faaliyeti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7’si kamu görevlisi 47 kişi gözaltına alındı.
Siirt Valiliği’nden yapılan açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör ve organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi, terör örgütünün finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik olarak Siirt merkez, Şirvan ve Kurtalan, Diyarbakır’ın Lice ve Silvan, Batman merkez ve Mersin merkez olmak üzere toplam 4 ilde 52 şüpheli 7’si kamu görevlisinin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu maddenin kullanılmasını kolaylaştırmak, kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak ve suç delillerini gizleme, yok etme ve değiştirme planlı faaliyeti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, soruşturma kapsamındaki suçları işlediği değerlendirilen 7’si kamu görevlisi olmak üzere toplam 52 şüphelinin suç unsuru malzemeler ile birlikte yakalanması maksadıyla Siirt, Batman, Diyarbakır ve Mersin illerinde eş zamanlı olarak 265 jandarma personeli ile 260 emniyet personeli olmak üzere toplam 525 kolluk görevlisi ve 83 aracın katılımı ile Narko-Kıran 56 operasyonu icra edilmiştir. İcra edilen operasyon sonucu 52’i şüphelinin 47’si yakalanarak gözaltına alınmış olup, 5 şüphelinin yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir. Operasyon kapsamında yapılan ev ve iş yeri aramalarında 124 kilo 500 gram toz ve kubar esrar, 3 gram eroin, bir gram metamfetamin, 16 adet exctacy, 40 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı bir adet ruhsatsız tabanca, 16 adet tabanca fişeği, 46 adet cep telefonu ele geçirilmiştir” denildi.

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Tartışma yaratan 10 Kasım töreninde... Yeni görüntüler ortaya çıktı! Tartışma yaratan 10 Kasım töreninde...
Aynı merkez 4'üncü kez soyulduAynı merkez 4'üncü kez soyuldu
Ankara'da AVM'lerin oyun alanları çocuklar için temizlendiAnkara'da AVM'lerin oyun alanları çocuklar için temizlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

Büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Altın alımında yeni dönem

Altın alımında yeni dönem

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ölü bulunan İngiliz istihbaratçının eşi Ortadoğu ve Asya ülkelerinde çalışmış

Beyoğlu'nda ölü bulunmuştu! Eşi ile ilgili çarpıcı detay

Mansur Yavaş hakim karşısına çıktı: Beraatime karar verilmesini istiyorum

Mansur Yavaş hakim karşısına çıktı! İşte savunması

Marmaray'da dehşet veren olay! Tren altında kaldı

İstanbul'da dehşet veren olay!

Ankara'da siyanürlü ölüm vakalarıyla ilgili toplantı

Ankara'da siyanürlü ölüm vakalarıyla ilgili toplantı

Son dakika: Fuat Oktay'dan AB'ye 'yaptırım' tepkisi!

Türkiye'den AB'ye sert 'yaptırım' tepkisi!

Son dakika! Gri listede aranan Halis Ersayan öldürüldü

Halis Ersayan öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.