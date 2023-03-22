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SİİRT İMSAKİYE 2023: Siirt ilk sahur ve ilk iftar saat kaçta? Siirt sahur, imsak, iftar vakitleri

22.03.2023 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt imsak, sahur ve iftar vakitleri hakkında araştırmalar yoğunlaştı. On bir ayın sultanı ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç tutma ibadetini yerine getirecek olanlar bugün ilk sahur için kalkacaklar ve yarında ilk iftar yapılacak. Peki, Siirt sahur vakti, imsak saati kaçta? Diyanet Siirt ilk sahur ve iftar vakitlerini açıkladı. İşte tüm detaylar...

SİİRT İMSAKİYE 2023: Siirt ilk sahur ve ilk iftar saat kaçta? Siirt sahur, imsak, iftar vakitleri

Siirt 2023 imsakiyesi merak ediliyor. Oruç tutmak isteyen müslümanlar ilk oruç için sahura bu gece kalkılacaklar yarın ise ilk iftarlarını açacaklar. Bu yıl Ramazan 29 gün sürecek yani 29 gün oruç tutulmuş olacak. Peki, Siirt sahur vakti, imsak saati kaçta? Diyanet Siirt ilk sahur ve iftar vakitleri nedir? Diyanet 2023 ramazan imsakiyesini yayınladı. İşte tüm merak edilenler...

SİİRT İLK SAHUR SAATİ KAÇTA?

Siirt'te ilk sahur saat 04:44'te yapılacak.
24 Mart Siirt sahur saati 04:42
25 Mart Siirt sahur saati 04:41
26 Mart Siirt sahur saati 04:39

SİİRT İLK İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

Siirt'te ilk iftar saati 18:33 olarak açıklandı.
24 Mart Siirt iftar saati 18:34
25 Mart Siirt iftar saati 18:35
26 Mart Siirt iftar saati 18:36

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ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Ramazanda oruç tutmanın hükmü bulunmaktadır. Oruç tutmakla mükellef olan herkes için oruç tutmak farzdır. Yüce Allah Bakara suresinin 183. ayetinde şöyle buyuruyor; “Ey îmân edenler, sizden öncekilere yazıldığı (farz kılındığı) gibi size de oruç yazıldı. Umulur ki sakınırsınız. ”

Oruç tutmak İslam'ın beş temel şartından biridir. Oruç tutan bir insan kötülüklerden korunur. Oruç tutan bir insana yüce Allah tarafından koruyucu bir kalkan oluşturulur. Her türlü bela ve müsibetlerden oruç tutarak korunabiliriz. Oruçlu olan bir kimseye kötülükler ile çirkinlikler ile karşılaştığı zaman üç defa "Ben oruçluyum" demesi hadis-i şeriflerde buyrulmuştur. Allah Resulu sevgili peygamberimiz Medine'de bekar gençlere evlenmesini evlenecek imkanı olmayanlara ise oruç tutması gerektiğini bildirmiştir. Oruç tutmak şehvetli duyguların bastırılması ve kişiyi çirkin işlerden uzak tutması açısından peygamberimiz tarafından tavsiye edilmiştir.

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KİMLER ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ?

İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.

İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.

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