HABER

Siirt'in Kurtalan ilçesinde düğünde korkunç olay! Çok sayıda yaralı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 22:40 | Son Güncelleme

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir düğünde silahların ateşlenmesi sonucu kopan yüksek gerilim hattı kabloları kalabalığın üzerine düştü. Yaralananların olduğu olay yerine ambulanslar sevk edildi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde düğünde korkunç olay! Çok sayıda yaralı var

Siirt'in Kurtalan ilçesindeki bir düğünde, davetlilerin havaya ateş açması sonucu, kopan yüksek gelirim hattındaki akıma kapılan 10 kişi yaralandı.

Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar köyündeki bir düğüne katılan bazı davetlilerin, havaya ateş açması sonucu yüksek gerilim hattı koptu. Kopan elektrik telinin düştüğü düğün alanında bulunan ve akıma kapılan 10 kişi yaralandı. Akıma kapılan ve yaralanan 10 kişi düğündeki konukların özel araçları ile Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk tedavileri yapılan yaralılardan ve durumu ağır olan 6 kişi, ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haberin duyulması üzerine köye gelen jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

PARTNERGöründüğü gibi değil! Kadına yaklaştığına pişman olduGöründüğü gibi değil! Kadına yaklaştığına pişman oldu
Sivas'ta orman yangını! Evlere sıçradıSivas'ta orman yangını! Evlere sıçradı
TSK acı haberi duyurdu: Şehidimiz varTSK acı haberi duyurdu: Şehidimiz var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Siirt düğün

En Çok Okunan Haberler

ABD'nin Türkiye tehdidine Rusya'dan sert tepki

ABD'nin Türkiye tehdidine Rusya'dan sert tepki

Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan 40 yıl sonra İrlanda'ya tarihi ziyaret

Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan 40 yıl sonra İrlanda'ya tarihi ziyaret

Fenerbahçe son dakika transfer haberi | Fenerbahçe'nin Marco Fabian ile anlaştığı iddia edildi!

Fenerbahçe son dakika transfer haberi | Fenerbahçe'nin Marco Fabian ile anlaştığı iddia edildi!

Pelin Öztekin 4 yılda 93 kilo verdi!

Pelin Öztekin 4 yılda 93 kilo verdi!

Çin'de çocuk sahibi olamayan evli çift hastaneye gidince büyük şok yaşadı

Çin'de çocuk sahibi olamayan evli çift hastaneye gidince büyük şok yaşadı

Rizeli ünlü türkücü Ahmet Çakar hayatını kaybetti

Rizeli ünlü türkücü Ahmet Çakar hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sivas'ta orman yangını! Evlere sıçradı

Sivas'ta orman yangını! Evlere sıçradı

TSK acı haberi duyurdu: Şehidimiz var

TSK acı haberi duyurdu: Şehidimiz var

Aksaray’da otomobil takla attı: 5’i çocuk 9 kişi yaralandı

Aksaray’da otomobil takla attı: 5’i çocuk 9 kişi yaralandı

Rizeli ünlü türkücü Ahmet Çakar hayatını kaybetti

Rizeli ünlü türkücü Ahmet Çakar hayatını kaybetti

İstanbul'da fabrikada yangın çıktı! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

İstanbul'da fabrikada yangın çıktı! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

'Türk Tarık' ile ilgili çok çarpıcı detay!

'Türk Tarık' ile ilgili çok çarpıcı detay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.