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Siirt Kaletül Üstad Tepesi’ne ziyaretçi akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 12:04 | Son Güncelleme

Siirt’in Tillo ilçesinde bulunan bin 300 rakımlı Kaletül Üstad Tepesi’ndeki Tillo Tabiat Parkı, doğa güzelliği ve cam terasıyla ziyaretçi akınına uğruyor.İbrahim Hakkı hazretleri tarafından yapılan ışık düzeneğinin bulunduğu yer olduğu bilinen Kaletül Üstad Tepesi, doğa manzarasıyla da vatandaşların ilgisini çekiyor.

Siirt’in Tillo ilçesinde bulunan bin 300 rakımlı Kaletül Üstad Tepesi’ndeki Tillo Tabiat Parkı, doğa güzelliği ve cam terasıyla ziyaretçi akınına uğruyor.
İbrahim Hakkı hazretleri tarafından yapılan ışık düzeneğinin bulunduğu yer olduğu bilinen Kaletül Üstad Tepesi, doğa manzarasıyla da vatandaşların ilgisini çekiyor. Kaletül Üstad Tepesi’ndeki Tillo Tabiat Parkı’na bir gecede 5 bin ziyaretçinin geldiğini belirten Tillo Belediye Başkanı İdham Aydın, ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıkta bulunan, cam terası ve eşsiz doğa güzelliği nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken bin 300 rakımlı Kaletül Üstad Tepesi’ne gelen ziyaretçilerin, ilçe ekonomisine büyük bir katkı sağladığını söyledi.

“Yatırımlar devam ediyor”
Tillo Belediyesi’nin de destekleriyle hayata geçen Tillo Tabiat Parkı’nın hakim olduğu Botan’ın eşsiz manzarasının vatandaşları bölgeye çektiğini kaydeden Aydın, “Vatandaşlar özellikle yazın buraya gelip mesire alanlarında rahat kalabilmeleri için yatırımlar yaptık, bu yatırımlarda devam ediyor. Kale bölgesinde bir kır lokantası, kafeterya, kamelyaların altında insanlarımızı karşılayıp bu serin havada keyifli vakit geçirmelerini istiyoruz. Bu yatırımları yaptıktan sonra burada ciddi bir ziyaretçi akını başladı. Elimizdeki kayıtlara göre geçen sene buraya bir gecede 5 bin kişi çıktı. Bu turistler Siirt’ten gelmiyor bölgeden geliyor. Bölge dışında olan hemşehrilerimiz burayı çok ziyaret ediyor. Gerçekten çok beğeniyorlar. Buradaki yatırımlar bitmedi yatırımlarımız devam edecek. Alt yapısını oluşturduktan sonra bu üst yapıda çok ilerleme kaydettik ama daha bitmedi yatırımlarımız devam edecek. Yerli ve yabancı turistlerin konaklayabileceği alan içine lokanta, kır kahvesi, yöresel ürün satış yerleri, bay-bayan mescit, emzirme odası, büfe ve idari ziyaretçi merkezi yapıldı. Bunun yanında 140 araçlık otopark ve 80 tane kamelya yapıldı” dedi.

Günde bin ila 5 bin kişi ziyaret ediyor
Kaletül Üstad Tepesi’nde doğa güzelliğiyle Botan Vadisi ve çayını görebilme imkanın olduğunu belirten kır lokanta işletmecisi Gülsüm Yücesoy, “Tillo Belediye Başkanının yapmış olduğu çalışmalarından dolayı şuanda çok güzel bir rağbet var. Günde bin ila 5 bin kişi geliyor. Buraya gelmeyen burayı görmemiş olan bütün herkesi buraya davet ediyoruz. Çok güzel bir yer şurada gördüğünüz bu doğa harikası başka bir yerde yok. Bu manzarayı başka hiçbir yerde bulamazsınız” diye konuştu.
Vatandaşlardan Zekeriya Balkı ise, “Başkanımızın göreve geldiğinden beri Tillo’nun çehresi değişti. Baya aktivitelerimiz oldu. Sosyal alanda şuan bulunduğumuz kalede gerçekten herkesin hafta sonları ailesiyle beraber uğrayacağı mekan haline geldi. Restoranı olsun şömineli kamelyaları olsun her şeyiyle dört dörtlük, başkanımızın desteğiyle inşallah buralar daha da güzel olacaktır” şeklinde konuştu.

“Böyle bir doğa güzelliği hiçbir yerde yok”
Tillo Tabiat Parkı’nı ziyarete gelen Tokat Sulusaray Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, bu doğa harikası güzelliği başka yerde görmenin mümkün olmadığını belirtti. Kaymakam Baycar, şöyle konuştu:
“Tillo’ya her gelişimizde ayrı bir heyecan duyuyoruz. Gelişimizden gayet memnun şekilde ayrılıyoruz. Bu gelişimizde de kaledeki bu sosyal ve kültürel alanların inanç turizmine yönelik olan yatırımların bu şekilde devam etmesi bizi heyecanlandırdı. Tillo sadece Siirt’te bölgeye değil bütün Türkiye’nin turizmine etki eden Türkiye’den turist akımı alan bir ilçe bir merkez oldu. Buradaki yatırımlar gerek belediyemizin, kaymakamlığımızın, valiliğimiz ve hükümetimizin yatırımlarını takdirle karşılıyoruz. Ben bu yatırımlarda emeği geçen herkese sonsuz ediyorum.”

Siirt Kaletül Üstad Tepesi’ne ziyaretçi akını

Siirt Kaletül Üstad Tepesi’ne ziyaretçi akını

Siirt Kaletül Üstad Tepesi’ne ziyaretçi akını

Siirt Kaletül Üstad Tepesi’ne ziyaretçi akını

Siirt Kaletül Üstad Tepesi’ne ziyaretçi akını

Siirt Kaletül Üstad Tepesi’ne ziyaretçi akını

Siirt Kaletül Üstad Tepesi’ne ziyaretçi akını

Siirt Kaletül Üstad Tepesi’ne ziyaretçi akını

Siirt Kaletül Üstad Tepesi’ne ziyaretçi akını

Siirt Kaletül Üstad Tepesi’ne ziyaretçi akını

Siirt Kaletül Üstad Tepesi’ne ziyaretçi akını

Siirt Kaletül Üstad Tepesi’ne ziyaretçi akını

Siirt Kaletül Üstad Tepesi’ne ziyaretçi akını

Siirt Kaletül Üstad Tepesi’ne ziyaretçi akını

Siirt Kaletül Üstad Tepesi’ne ziyaretçi akını
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