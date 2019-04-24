Siirt Kaletül Üstad Tepesi’ne ziyaretçi akını

Siirt’in Tillo ilçesinde bulunan bin 300 rakımlı Kaletül Üstad Tepesi’ndeki Tillo Tabiat Parkı, doğa güzelliği ve cam terasıyla ziyaretçi akınına uğruyor.

İbrahim Hakkı hazretleri tarafından yapılan ışık düzeneğinin bulunduğu yer olduğu bilinen Kaletül Üstad Tepesi, doğa manzarasıyla da vatandaşların ilgisini çekiyor. Kaletül Üstad Tepesi’ndeki Tillo Tabiat Parkı’na bir gecede 5 bin ziyaretçinin geldiğini belirten Tillo Belediye Başkanı İdham Aydın, ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıkta bulunan, cam terası ve eşsiz doğa güzelliği nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken bin 300 rakımlı Kaletül Üstad Tepesi’ne gelen ziyaretçilerin, ilçe ekonomisine büyük bir katkı sağladığını söyledi.

“Yatırımlar devam ediyor”

Tillo Belediyesi’nin de destekleriyle hayata geçen Tillo Tabiat Parkı’nın hakim olduğu Botan’ın eşsiz manzarasının vatandaşları bölgeye çektiğini kaydeden Aydın, “Vatandaşlar özellikle yazın buraya gelip mesire alanlarında rahat kalabilmeleri için yatırımlar yaptık, bu yatırımlarda devam ediyor. Kale bölgesinde bir kır lokantası, kafeterya, kamelyaların altında insanlarımızı karşılayıp bu serin havada keyifli vakit geçirmelerini istiyoruz. Bu yatırımları yaptıktan sonra burada ciddi bir ziyaretçi akını başladı. Elimizdeki kayıtlara göre geçen sene buraya bir gecede 5 bin kişi çıktı. Bu turistler Siirt’ten gelmiyor bölgeden geliyor. Bölge dışında olan hemşehrilerimiz burayı çok ziyaret ediyor. Gerçekten çok beğeniyorlar. Buradaki yatırımlar bitmedi yatırımlarımız devam edecek. Alt yapısını oluşturduktan sonra bu üst yapıda çok ilerleme kaydettik ama daha bitmedi yatırımlarımız devam edecek. Yerli ve yabancı turistlerin konaklayabileceği alan içine lokanta, kır kahvesi, yöresel ürün satış yerleri, bay-bayan mescit, emzirme odası, büfe ve idari ziyaretçi merkezi yapıldı. Bunun yanında 140 araçlık otopark ve 80 tane kamelya yapıldı” dedi.