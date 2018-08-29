Siirt kırsalında PKK'lı teröristlere ait sığınak bulundu

SİİRT, (DHA)- SİİRT'in Baykan ilçesine bağlı Çevrimtepe köyü Oymaklı mezrasında jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait , içerisinde patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulunan sığınak tespit edildi.
Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, Baykan ilçesi Dodan Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde Çevrimtepe köyü Oymaklar mezrası kırsalında jandarma ekiplerinin operasyon düzenlediği belirtildi. Açıklamada, operasyonda tespit edilen ve bölücü terör örgütü mensuplarına ait olan sığınak içerisinde el yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılan 5 küçük piknik tüpü, 1 büyük mutfak tüpü, 10 litre mazot, 30 metre uzunluğunda kablo ve 1 pense ele geçirildiği belirtildi.
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