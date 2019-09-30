Siirt kırsalında terör örgütü PKK'ya ağır darbe

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari, Baykan ve Eruh ilçeleri kırsalında güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruldu. Yaz mevsiminde yürütülen kararlı mücadele ile teröristlerin saldırı yapmasına fırsat vermeyen güvenlik güçlerinin, kış üslenmesine hazırlanan teröristlere göz açtırmamak için hava destekli operasyonları sürüyor. Terör örgütü PKK'nın coğrafi konumu ve arazi yapısı sebebiyle kış üslenmesinde tercih ettiği en önemli alanlardan biri olan Siirt kırsalında, kararlılıkla yürütülen kapsamlı operasyonlarla teröristlerin bu bölgede yuvalanmasının önüne geçilmeye çalışılıyor. İl Jandarma Komutanlığınca polis özel harekat ekipleri ile güvenlik korucularının katılımıyla yürütülen hava destekli operasyonlarda, terör örgütü PKK için stratejik öneme sahip Siirt, Hakkari, Şırnak üçgeninde yer alan Pervari ilçesindeki 2047 rakımlı Herekol Dağı, Pervari ve Eruh ilçeleri arasında yer alan Akmeşe kırsalı ile Baykan ilçesi kırsalında 8 günde 20 terörist etkisiz hale getirildi.

- 9 ayda 44 terörist etkisiz hale getirildi Güvenlik güçleri, bir dönem PKK'nın, yasa dışı inşa edilen binalarda sözde mahkemeler kurarak vatandaşları sorgulayıp cezalandırdığı, kamp kurduğu, örgütün kış üslenmesi için labirenti andıran arazi koşulları nedeniyle tercih ettiği Herekol Dağı ile ağaçlık ve dağlık bir bölge olması nedeniyle teröristlerin geçiş güzergahı olarak kullandığı Eruh ilçesinin Akmeşe kırsalında yıl boyunca operasyonlara ara vermedi. Siirt kırsalında 9 ayda gerçekleştirilen hava destekli operasyonlarda da aralarında İçişleri Bakanlığının "Terörden arananlar listesi"nde ödül ile aranan örgüt mensuplarının da bulunduğu 44 terörist etkisiz hale getirildi. Terör operasyonlarında, çok sayıda silah, mühimmat, çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi, tespit edilen mağara ve sığınaklar kullanılamaz hale getirildi. - Etkisiz hale getirilen teröristlerden bazıları AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 9 ayda etkisiz hale getirilen teröristlerden bazıları şöyle: - 30 Nisan'da Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda silahlarıyla etkisiz hale getirilen 6 terörist arasında, "Terörden arananlar listesi"nde 1 milyon 500 bin lira ödülle "mavi" kategoride aranan "Helin Gabar" kod adlı Akide Öztekin, turuncu kategoride aranan, "Berfin Savuşkan" kod adlı Rojda Koç, 600 bin lira ödülle turuncu kategoride aranan "Cemal" kod adlı Mehmet Yaman'ın bulunduğu belirlendi.