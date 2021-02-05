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  4. Siirt merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Siirt merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

05.02.2021 11:54 | Son Güncelleme:
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Siirt merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3’ü tutuklandıSiirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen 6 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Siirt merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen 6 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Siirt ve İstanbul’da suç faillerine yönelik 6 adreste düzenlenen operasyonda, Siirt merkezde 3, Kurtalan ilçesinde 2 ve İstanbul’da 1 olmak üzere toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 16,06 gram metamfetamin maddesi, 51,01 gram eroin maddesi ve 2,06 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. Siirt İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden, 3’ü tutuklanmıştır" denildi.

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