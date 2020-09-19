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Siirt merkezli 3 ilde kaçakçılık operasyonu: 21 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 12:34 | Son Güncelleme

Siirt İl Emniyet Müdürlüğünce Siirt merkezli Batman ve Şırnak illerinde yürütülen 2 ayrı operasyonda toplam; 141 adet kaçak cep telefonu ile 2 bin 245 paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi.Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğünce Siirt merkezli Batman ve Şırnak illerinde yürütülen 2 ayrı operasyonda toplam; 141 adet kaçak cep telefonu ile 2 bin 245 paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 15 Eylül 2020 tarihinde Siirt merkezli olmak üzere Batman ve Şırnak illerinde eş zamanlı olarak operasyon düzenlenmiş, ilimizde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen toplam 2 bin 245 paket sigara ve 49 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Kaçakçılık suçunu işledikleri tespit edilen 12 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, adli tahkikat devam etmektedir. Yapılan çalışmalar kapsamında; 10 Eylül 2020 - 16 Eylül 2020 tarihleri arasında gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 92 adet cep telefonuna el konulmuştur. Şüpheli 9 şahıs hakkında yürütülen adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

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