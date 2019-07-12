Siirt merkezli 5 ildeki tefecilik operasyonunda 6 tutuklama

SİİRT, (DHA)- SİİRT merkezli 5 ilde tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Siirt merkezli İstanbul, Bitlis, Muğla ve Şırnak'ta tefecilere yönelik operasyon başlatıldı. 5 ilde belirlenen çok sayıda adrese düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ise ruhsatsız tabanca, 428 tabanca fişeği, 5 tapu senedi, farklı kişilere ait 3 otomobil anahtarı ve gümrük kaçağı 450 paket sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 14 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 7'si adli kontrol kararıyla, 1'i ise mahkemece serbest bırakıldı.

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