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Siirt merkezli 6 ilde terör operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 13:11 | Son Güncelleme

SİİRT'te terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları belirlenerek, haklarında gözaltı kararı verilen 33 şüphelinin yakalanması için 6 ilde operasyon başlatıldı.

SİİRT,(DHA) - SİİRT'te terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları belirlenerek, haklarında gözaltı kararı verilen 33 şüphelinin yakalanması için 6 ilde operasyon başlatıldı.
Eruh Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yapanlara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de şüphelilerin yakalanması için Siirt ile İstanbul, Antalya, Van, Mersin ve Batman'da operasyon başlattı.

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