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Siirt merkezli 6 ilde terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 12:46 | Son Güncelleme

Siirt merkezli 6 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheliden 11'i tutuklandı

SİİRT (AA) - Siirt merkezli 6 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Eruh Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, örgüte yardım ve yataklık ettikleri ve finansman sağladıkları ileri sürülen 33 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünce Siirt'in Eruh ve Pervari, Antalya'nın Kepez ve Alanya, Mersin'in Akdeniz ve Toroslar, Van'ın İpekyolu, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ile Batman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 29 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı.

Firari 4 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Eruh operasyon Siirt terör

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