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Siirt merkezli 6 ildeki terör operasyonu: 23 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 13:03 | Son Güncelleme

Siirt merkezli 6 ildeki terör operasyonu: 23 gözaltı

SİİRT (AA) - Siirt merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla 23 şüpheli yakalandı.

Eruh Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, örgüte yardım ve yataklık ettikleri ve finansman sağladıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik başlatılan çalışma sürüyor.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan 33 şüpheliye yönelik dün İl Emniyet Müdürlüğünce Siirt merkez, Eruh ve Pervari ilçeleri, Antalya'nın Kepez ve Alanya ilçeleri, Mersin merkez ile Akdeniz ve Toroslar ilçeleri, Batman, Van'ın İpekyolu ilçesi ile İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde başlatılan eş zamanlı operasyonlarda aralarında eski HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

Firari 10 şüphelinin bulunması için operasyon devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Siirt terör operasyonu

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