HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Siirt merkezli 8 ilde uyuşturucu operasyonu: 18 tutuklama

Siirt merkezli 8 ilde uyuşturucu operasyonu: 18 tutuklama

01.12.2020 13:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 45 şüpheliden 18’i tutuklandı.Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 6 Ocak 2020 tarihinden itibaren Siirt İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör ve organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi, terör örgütünün finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik olarak Siirt merkez ve Kurtalan ilçesi, Batman merkez ve Beşiri ilçesi, İzmir, İstanbul, Aydın, Muğla, Ankara ve Çanakkale olmak üzere toplam 8 ilde 52 şüpheliye yönelik eş zamanlı olarak Narko/Kafes-1 operasyonunun icra edildiği belirtildi.

Siirt merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 45 şüpheliden 18’i tutuklandı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 6 Ocak 2020 tarihinden itibaren Siirt İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör ve organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi, terör örgütünün finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik olarak Siirt merkez ve Kurtalan ilçesi, Batman merkez ve Beşiri ilçesi, İzmir, İstanbul, Aydın, Muğla, Ankara ve Çanakkale olmak üzere toplam 8 ilde 52 şüpheliye yönelik eş zamanlı olarak Narko/Kafes-1 operasyonunun icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen operasyon sonucu, 52’i şüphelinin 45’i yakalanarak gözaltına alınmış olup, operasyon kapsamında yapılan ev ve iş yeri aramalarında bir adet ruhsatsız Kaleşnikof piyade tüfeği, 2 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 50 adet Kaleşnikof fişeği, 63 adet G-3 piyade tüfeği fişeği, 3 adet kurusıkı tabanca, bir adet ruhsatsız av tüfeği, bir adet muşta, 30 gram eroin, 265 gram toz ve kubar esrar, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, bir yasaklı yayın (FETÖ), bir adet bölücü terör örgütünü simgeleyen paçavra ele geçirilmiştir. Düzenlenen operasyonda yakalanan 45 şüpheliden 18’i tutuklanmış, 14 şüpheliye adli Kontrol kararı verilmiş, 12 şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakılmış, bir şüpheliye korona virüs teşhisi konulduğundan işlem yapılamamış olup, firari durumda bulunan 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalara devam edilmektedir" denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Korkutan açıklama: Vaka yükü kaldırılamaz noktaya ilerliyorKorkutan açıklama: Vaka yükü kaldırılamaz noktaya ilerliyor
KPSS Ön Lisans puanı ile bekçi olunur mu?KPSS Ön Lisans puanı ile bekçi olunur mu?
1/

En Çok Okunan Haberler

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

03.00'te basıldılar! Tam 40 kişi...

03.00'te basıldılar! Tam 40 kişi...

Doğal gaz fiyatlarına zam gelecek mi?

Doğal gaz fiyatlarına zam gelecek mi?

Sokağa çıkma yasağında neler serbest?

Sokağa çıkma yasağında neler serbest?

Parası yokken bindiği otobüsün ücretini posta ile gönderdi!

Parası yokken bindiği otobüsün ücretini posta ile gönderdi!

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

13 yaşındaki çocuktan kahreden haber!

13 yaşındaki çocuktan kahreden haber!

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Kayınpeder dehşeti! Önce gelinini sonra kendini vurdu

Kayınpeder dehşeti! Önce gelinini sonra kendini vurdu

'Parti yapıyorlar' zannedildi, gerçek bambaşka çıktı

'Parti yapıyorlar' zannedildi, gerçek bambaşka çıktı

İğrenç pazarlık kamerada!

İğrenç pazarlık kamerada!

Diğer Haberler

Son dakika! Vali Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da mesai saatleri değişti (İstanbul yeni mesai saatleri)

Vali duyurdu: İstanbul'da mesai saatleri değişti

Samsun Valisi'nden korkutan açıklama: Vaka yükü, artık kaldırılamaz bir noktaya ilerliyor

Korkutan açıklama: Vaka yükü kaldırılamaz noktaya ilerliyor

e- Devlet girişi... e- Devlet çöktü mü? e- Devlet'e nasıl giriş yapılır? e- Devlet Kapısı resmi internet sitesi hata veriyor!

e- Devlet çöktü mü?

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: 'Anne gebelikte koronavirüs geçirdiyse, bebek antikorla doğuyor'

Mehmet Ceyhan açıkladı! Gebelikte korona geçiren anneler dikkat

Kullandığınız maske gerçek mi sahte mi? TÜBİTAK uygulama geliştirdi

Maskeniz gerçek mi sahte mi? TÜBİTAK uygulama geliştirdi

Yalova'da zincirleme kaza: 1 ölü, 10 yaralı

Ortalık bir anda savaş alanına döndü!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.