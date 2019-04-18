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Siirt merkezli kaçakçılık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 13:10 | Son Güncelleme

Operasyonda 19 zanlı gözaltına alındı

SİİRT (AA) - Siirt merkezli 3 ilde düzenlenen ve 19 şüphelinin yakalandığı operasyonda, ruhsatsız tabanca, 8 av tüfeği ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eruh ilçesi ve ilçeye bağlı Okçular, Bilgili, Görendoruk, Yanıkses, Dadaklı, Dönerdöver köyleri ile Gaziantep ve Mersin'de ikamet eden 19 zanlının silah ve mühimmat kaçakçılığı yaparak, terör örgütüne finans sağladıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Siirt merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 2 bin 93 paket kaçak sigara, ruhsatsız tabanca, 113 tabanca mermisi, 3 tabanca şarjörü, bin 312 kalaşnikof mermisi, 26 boş kovan, 16 kaleşnikof şarjörü, 8 ruhsatsız av tüfeği, 53 av tüfeği fişeği, 2 tarihi eser obje ve 19 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma Kaçakçılık Siirt silah

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