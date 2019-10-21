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Siirt merkezli silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 15:42 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 10'u tutuklandı

SİİRT (AA) - Siirt merkezli 5 ilde düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Baykan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör ve organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi ve terör örgütünün finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik başlatılan çalışma kapsamında 28 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Siirt, Batman, Muğla, İzmir ve Giresun'da 32 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekiplerce 28 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 18'i serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
mühimmat operasyon Siirt silah terör

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