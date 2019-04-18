Siirt merkezli uyuşturucu operasyonu

SİİRT (AA) - Siirt merkezli 3 ilde, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 26 zanlıdan 11'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, kent merkezde tespit edilen 20 şüphelinin adresinde arama gerçekleştirildi.
Aramada, 56 gram sentetik uyuşturucu, 151 gram toz esrar, 1 gram kokain ve 7 uyuşturucu hap ele geçirildi, 15 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin verdiği bilgilere üzerine Siirt merkezin yanı sıra Van ve Diyarbakır'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda ise 11 kişi yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 26 şüpheliden 11'i tutuklandı.
Diyarbakır'da 2, Siirt'te 1 ve Van'da 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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