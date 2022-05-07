Siirt, Şırnak ve Elazığ'da "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması yapıldı

DİYARBAKIR (AA) - Siirt, Şırnak ve Elazığ'da, polis ve jandarma ekiplerince 7-13 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganıyla uygulama gerçekleştirildi.

Siirt Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Hükümet Caddesi'ndeki Saat Kulesi önündeki uygulamada, durdurulan araçların sürücülerine emniyet kemeri kullanımının önemini anlattı, trafik güvenliğine ilişkin broşür dağıttı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu da ekiplerle uygulamaya katıldı.

Hacıbektaşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ölümlü, yaralamalı trafik kazalarının önlenmesine yönelik bu uygulamanın yapıldığını belirterek "Ülke genelinde yapılan uygulama kapsamında biz de ilimizde uygulamayı yapan ekiplere refakat ettik. Bütün sürücülerden kurallara uymalarını bekliyoruz." diye konuştu.

Uygulamaya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ve İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu da katıldı.

- Şırnak

Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Cumhuriyet Meydanı Kavşağı'ndaki uygulamaya katıldı, yayalara bilgi verdi, broşür dağıttı.

Araçlar durdurularak vatandaşların yolun karşısına güvenli geçişinin sağlandığı uygulamada, emniyet kemeri kontrolü yapıldı, sürücülere yaya geçitlerindeki vatandaşlara yol vermeleri konusunda uyarıda bulunuldu.

Jandarma ve polis ekiplerince Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantlarda da vatandaşlara bilgilendirme yapılıyor.

Vali Pehlivan, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda düzenlendikleri uygulamada yayaların güvenliği için bilgilendirme yaptıklarını söyledi.

Çeşitli nedenlerden dolayı oluşan trafik kazalarında can kayıplarının her kesi üzdüğünü ifade eden Pehlivan şunları kaydetti:

"Bu kazaların çoğu kişisel hatalar ve kurallara uyulmamasından kaynaklanıyor. En temel amaç trafik kazalarını, ölümlü kazaları mümkün olduğunca azaltmak hatta inşallah sıfırlamak. Bütün tedbirlerimiz vatandaşlarımızın trafikte çok daha güvenli olmasını sağlamak içindir. Bu vesileyle çağrıda bulunuyoruz. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Trafikteki yönlendirme ışıklarına, levhalarına, işaretlerine uyalım. Trafiği yönlendiren personelin ikazlarına uyalım."

- Elazığ

Elazığ'da Gazi Caddesi'nde Vali Ömer Toraman, İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız'ın katılımıyla uygulama yapıldı.

Etkinlikte sürücülere trafik kurallarına ilişkin bilgilendirici broşür dağıtıldı, araçlardaki çocuklara kırmızı düdük hediye edildi, yayalara yaya geçitlerini kullanmaları ve trafik kurallarına uymalarını konusunda uyarılarda bulunuldu.

Vali Toraman, burada yaptığı açıklamada, trafikte sürücülerin olduğu gibi yayaların da uyması gereken kurallar ve dikkat etmesi gereken hususlar olduğunu belirtti.

Bu hususları bir kez daha kamuoyuyla paylaşmak, sürücülere ve yayalara hatırlatmak istediklerini ifade eden Toraman, "İçişleri Bakanlığımız Türkiye'de kazaları azaltma hedefi içerisinde kazalardaki ölüm ve yaralanma oranlarını da azaltmak için gayret gösteriyor. Biz de burada hem emniyet hem de jandarma teşkilatı bünyesinde ve belediyemizin de personeli marifetiyle bunun için gayret gösteriyoruz. Kolluk olarak önceliğimiz ceza yazmak değil. Hem sürücüleri hem yayaları doğru bilgilendirmek." diye konuştu.

Sürücülerden ve yayalardan kuralları bilmelerini ve kurallara uymalarını istediklerini aktaran Toraman, cezai işlemin bunun en son aşaması olduğunu, bunu arzu etmediklerini bildirdi.

Toraman, "Kurallara ne kadar uyarsak ve çevremizdekileri ne kadar bilgilendirirsek o kadar vazifemizi yapmış olacağız." ifadesini kullandı.

