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Siirt'te 10 yaşındaki çocuk girdiği çayda boğuldu

27.07.2024 16:14
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Siirt'te serinlemek için Botan Çayı’na giren 10 yaşındaki Celil Erten boğuldu. Erten’in cansız bedeni, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Siirt'te 10 yaşındaki çocuk girdiği çayda boğuldu

Olay, saat 11.00 sıralarında ilçeye bağlı Belenoluk köyündeki Botan Çayı’nda meydana geldi. Serinlemek için çaya giren Celil Erten, akıntıya kapıldı. Erten’in suda çırpındığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla bulunup, sudan çıkarılan Celil Erten’in yapılan kontrolünde, hayatını kaybettiği belirlendi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Erten’in cansız bedeni, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Siirt
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