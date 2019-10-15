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Siirt'te askerin dikkati faciayı önledi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 11:16 | Son Güncelleme

Siirt Pervari'de terör örgütü PKK mensuplarınca yola önceden döşenmiş el yapımı patlayıcı ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Olası bir facianın eşiğinden dönülürken el yapımı patlayıcı alınan tedbir sonrası imha edildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pervari ilçesi Doğanköy- Sarıyaprak köyü arasında gerçekleştirilen operasyonda teröristlere ait yola döşenmiş el yapımı patlayıcı ve mühimmat ele geçirildiği belirtildi.

HAVAN İLE GÜÇLENDİRMİŞLER

Açıklamada, "Pervari ilçesi Doğanköy-Sarıyaprak köyü arasındaki bölgede bulunan yola bölücü terör örgütü mensuplarının el yapımı patlayıcı tuzaklama girişimi, görevli personelin dikkati ve alınan operasyonel tedbirler sayesinde fark edilerek engellenmiştir. Söz konusu bölgede Siirt İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan detaylı aramada 25 kilogram ana imla hakkı olarak kullanılan tahminen mazotla karıştırılmış amonyum nitrat, 2 adet 60 milimetrelik havan mühimmatı, 7 buçuk metre infilaklı fitil, 2 adet elektrikli fünye, 10 metre 0,75 milimetrelik kablo, 10 gram yemleme olarak kullanıldığı değerlendirilen plastik patlayıcı, bir adet pil bloğu ele geçirilmiştir. İlgili Cumhuriyet Başsavcısının talimatı ile delil niteliği olmayan malzemeler kontrollü bir şekilde imha edilmiştir.” denildi.

New York Times'tan flaş İncirlik iddiasıNew York Times'tan flaş İncirlik iddiası

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Siirt Pervari el yapımı patlayıcı

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