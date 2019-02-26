Siirt'te bulundu! Ağaç kavuğundan giriliyor

Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nca, Eruh'un Akmeşe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın-17' operasyonu düzenlendi.

AĞAÇ KAVUĞUNDAN GİRİŞ

Operasyon kapsamında mayın arama köpeği 'Posta'nın da katılımıyla yapılan aramada, birinin girişi ağaç kavuğunda yer altında toplam 3 depo tespit edildi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Depolarda ise 4 anti personel roketatar mühimmatı, 3 roketatar sevk fişeği, 5 kalaşnikof tüfek, 35 dipçik, 7 kalaşnikof fişeği ve işaret fişeği ile çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Depolar kullanılamaz hale getirilirken, silah ve mühimmatlar imha edildi. (DHA)

