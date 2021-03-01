HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Siirt'te dehşet! Cadde ortasında kurşun yağdırdı

Siirt'te dehşet! Cadde ortasında kurşun yağdırdı

01.03.2021 15:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Siirt'te dehşet! Cadde ortasında kurşun yağdırdı

Siirt kent merkezinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi ağır yaralandı, saldırgan ise olay yerinde polis ekiplerince yakalandı.

Olay, öğle saatlerinde Kurtalan Caddesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple 2 grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi bir kişi üzerindeki tabancayla 3 kişiye ateş ederek yaralandı. Silah seslerinin üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, saldırganı olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı.

3fe4b444b9775b6a6a990668e242ac7d

İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, silahlı saldırıya uğrayan yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüm bildiklerinizi unutun: Güzellik kraliçesi 33 yaşında, 2 çocuk annesi Tüm bildiklerinizi unutun: Güzellik kraliçesi 33 yaşında, 2 çocuk annesi
Yer: Sivas! Yaşlı kadını gözyaşlarına boğan olayYer: Sivas! Yaşlı kadını gözyaşlarına boğan olay
Pubg mobile nasıl indirilir? Bilgisayara (PC), cep telefonununa PubG indirme yoluPubg mobile nasıl indirilir? Bilgisayara (PC), cep telefonununa PubG indirme yolu

En Çok Okunan Haberler

Nusret'le poz verdi! Süper minisi olay

Nusret'le poz verdi! Süper minisi olay

Kritik gün geldi! 81 ili ilgilendiren kararlarlar belli oluyor

Kritik gün geldi! 81 ili ilgilendiren kararlarlar belli oluyor

Bakan Karaismailoğlu açıkladı! İstanbullulara çifte müjde

Bakan Karaismailoğlu açıkladı! İstanbullulara çifte müjde

Dehşete düşüren olay! Oğlunu Allah yolunda kurban edeceğini söyleyip ensesinden kesti

Dehşete düşüren olay! Oğlunu Allah yolunda kurban edeceğini söyleyip ensesinden kesti

5 ilde normalleşme heyecanı, 25 ilde umutlu bekleyiş

5 ilde normalleşme heyecanı, 25 ilde umutlu bekleyiş

Ermenistan'da göstericiler hükümet binasını bastı

Ermenistan'da göstericiler hükümet binasını bastı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ege'nin 'Maldivleri' satışa çıkarıldı! 24 saat geçmeden talip çıktı

Ege'nin 'Maldivleri' satışa çıkarıldı! 24 saat geçmeden talip çıktı

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

Popüler tatil beldesi 500 gün kapalı kalacak

Popüler tatil beldesi 500 gün kapalı kalacak

Diğer Haberler

Son Dakika: Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında karar verildi

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında karar verildi

Evi yanan yaşlı kadın gözyaşlarına boğuldu

Yer: Sivas! Yaşlı kadını gözyaşlarına boğan olay

Çorum'da bir garip olay: Asırlık 2 türbeden diğerindeki mezar da boş çıktı

'Safar Dede' türbesindeki mezar da boş çıktı

Rize'deki kentsel dönüşümde şoke eden görüntü: Taşıyıcı kolonları kaldırmışlar

Ekipleri şoke eden görüntü: Taşıyıcı kolonları kaldırmışlar

Irak'tan 7 yaşında kız çocuğu kaçıran DEAŞ'lı terörist: Savaş ganimeti

7 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdı! 'Savaş ganimeti'

Trabzon’da heyecanlandıran keşif! 'Bu kadarını tahmin etmezdim'

Heyecanlandıran keşif! 'Bu kadarını tahmin etmezdim'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.