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Siirt'te ekipler kanalizasyona düşen ineği kurtarmak için büyük çaba gösterdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 21:43 | Son Güncelleme

Siirt’te kanalizasyon çukuruna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Siirt'te ekipler kanalizasyona düşen ineği kurtarmak için büyük çaba gösterdi

Kent merkezine bağlı Doluharman köyünde boş alanda otlayan bir inek kanalizasyon çukuruna düştü. İneğini aramaya çıkan Muzaffer Tepecik adlı vatandaş ineğini çukurda buldu.

HALAT BAĞLANARAK KURTARILDI

Durumu haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş makinesi yardımıyla ineği bulunduğu yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, ineği iş makinası yardımıyla halat bağlayarak bulunduğu yerden kurtardı.

İneğin zarar görmeden kurtarıldığını söyleyen İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz, akşam karanlığında otlarken kanalizasyon çukuruna düşen ineği uzun uğraşlar sonucu kurtardıklarını söyledi. (İHA)

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