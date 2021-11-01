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  4. Siirt'te etkisiz hale getirilen getirilen teröristler fotokapanla tespit edilmiş

Siirt'te etkisiz hale getirilen getirilen teröristler fotokapanla tespit edilmiş

01.11.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te 22 Ekim'de Eren-13 operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen 4 PKK'lı teröristin, fotokapanla tespit edildikten sonra SİHA ile vurulduğu ortaya çıktı.

Siirt'te etkisiz hale getirilen getirilen teröristler fotokapanla tespit edilmiş

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında, 22 Ekim'de Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-İHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğiyle operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

FOTOKAPAN İLE GÖRÜNTÜLENDİLER

Operasyona ilişkin detaylar ortaya çıktı. Buna göre, operasyondan 1 gün önce saat 18.42'de dağda ellerinde silah bulunan teröristler fotokapan ile görüntülendi. Yaban hayatın izlenmesi amacıyla bölgeye yerleştirilen fotokapana yansıyan görüntülerinden yerleri tespit edilen teröristler, SİHA ile vurularak etkisiz hale getirildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
pkk Siirt
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