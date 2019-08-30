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Siirt'te etkisiz hale getirilen terörist Bölüklü Köyü Muhtarı Salih Güven’in katili çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 07:33 | Son Güncelleme

Siirt'in Baykan ilçe kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda öldürülen teröristlerden biri köy muhtarının katili çıktı.

Siirt'te etkisiz hale getirilen terörist Bölüklü Köyü Muhtarı Salih Güven’in katili çıktı

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında 25 Ağustos 2019 tarihinde Siirt-Baykan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Bitlis'in Hizan ilçesi Bölüklü Köyü Muhtarı Salih Güven’i kaçırarak öldüren “Harun Berxwedan” kod adlı Uğur Dağlı olduğu tespit edilmiştir" denildi.

26 EYLÜL 2016'DA EVİNDEN KAÇIRILMIŞTI

Bitlis'te 26 Eylül 2016'da PKK'lı teröristlerce evinden kaçırılan Bölüklü Köyü Muhtarı Salih Güven, birkaç gün sonra Akşar köyü yakınlarında ölü olarak bulunmuştu.

Kaynak: İHA-AA


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salih güven Siirt Valiliği

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