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Siirt’te hain saldırı: 1 korucu şehit, 1 korucu yaralı

10.06.2021 07:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt’in Pervari ilçesinde bir grup PKK’lı tarafından güvenlik güçlerine uzun namlulu silahlarla saldırı yapıldı. 1 korucu şehit oldu, 1 korucu da yaralandı.

Siirt’te hain saldırı: 1 korucu şehit, 1 korucu yaralı

Siirt’in Pervari ilçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Doğan köyü Değirmentaşı üs bölgesine, bölücü terör örgütü (BTÖ) mensupları tarafından uzun namlulu silahlarla yapılan hain saldırı sonucunda üs bölgesinde görevli olan güvenlik korucusu Mehmet Babat şehit oldu, güvenlik korucusu Sıddık Bulut yaralandı.

Şehit ve yaralı güvenlik korucuları üs bölgesinden tahliye edilerek, askeri helikopter ile Siirt Eğitim ve Araştırmasına sevk edildi.

Bölgede terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

(İHA)

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