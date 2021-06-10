Siirt’te hain saldırı: 1 korucu şehit, 1 korucu yaralı

Siirt’in Pervari ilçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Doğan köyü Değirmentaşı üs bölgesine, bölücü terör örgütü (BTÖ) mensupları tarafından uzun namlulu silahlarla yapılan hain saldırı sonucunda üs bölgesinde görevli olan güvenlik korucusu Mehmet Babat şehit oldu, güvenlik korucusu Sıddık Bulut yaralandı.

Şehit ve yaralı güvenlik korucuları üs bölgesinden tahliye edilerek, askeri helikopter ile Siirt Eğitim ve Araştırmasına sevk edildi.

Bölgede terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

(İHA)

