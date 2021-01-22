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Siirt’te kar yolları kapattı, hamile kadın için ekipler seferber oldu

22.01.2021 22:41 | Son Güncelleme:
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Siirt’te kar yolları kapattı, hamile kadın için ekipler seferber oldu

Siirt İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mezrada bulunan hamile kadın için seferber oldu. Yol yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından ulaşıma açılırken, hamile kadın ambulansla Pervari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Yaprak Tepe köyü Güzel mezrasında hamile Beyhan İden (24) rahatsızlandı. Yakınları 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yolun kardan kapalı olmasından dolayı Siirt İl Özel İdaresi’nden yardım istedi. İş makinesi yardımıyla 2 saatlik bir çalışmanın ardından ulaşıma açılan yoldan hamile kadına ulaşıldı. Hasta kadın daha sonra ambulansla Pervari Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (İHA)

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