Siirt'te koronavirüs vakaları arttı, Gökçebağ Beldesi karantinaya alındı

Siirt Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda, koronavirüs salgınından tüm halkı korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla, merkeze bağlı Gökçebağ Beldesi'nde pozitif vakalar ve temaslı olan vatandaşların olması nedeniyle karantina uygulanmasına karar verildi.

SINAV YAPILACAĞI GÜNLER İZİN

Kararda ayrıca, halkın temel ihtiyaçlarını karşılayacak olan işletmelerin açık tutulmasına ve 20 Haziran'da yapılacak olan Liselere Giriş Sınavı (LGS) ile 27- 28 Haziran tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler, çocukları ile okula gidecek öğrenci velileri, sınavda görevli olan öğretmen ve diğer görevlilere sınav giriş belgesi ve sınav ile ilgili görev kağıdı göstermeleri kaydı ile karantina altında bulunan alanlarda olmaları halinde, belirtilen günlerde izin verilmesine karar verildi.

