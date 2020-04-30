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  4. Siirt'te plazma tedavisi ile koronavirüsü yenen hasta davul ve zurna ile taburcu oldu

Siirt'te plazma tedavisi ile koronavirüsü yenen hasta davul ve zurna ile taburcu oldu

İLGİNÇ HABERLER  | 30.04.2020 17:58 | Son Güncelleme

Siirt’te immun plazma yöntemi uygulanarak iyileşen hasta, hastaneden davul ve zurna eşliğinde taburcu oldu.

Siirt Devlet Hastanesinde güvenlik amiri olarak görev yapan Turgut Kayar'ın, yaklaşık 33 gün önce baş ağrısı ve halsizlik şikayetinin ardından yapılan koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Koronavirüs hastası Kayar, tedavisine başlanmak üzere serviste gözlem altına tutuldu, ancak durumunun ağırlaşması üzerine solunum cihazına bağlı şekilde yoğun bakıma alındı. Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ın desteğiyle Turgut Özal Tıp Merkezinde koronavirüse yakalanıp iyileşmiş ve sonrasında testleri negatife dönen hastadan alınan plazmanın Kayar'a uygulanması sağlandı.

Plazma tedavisi ile ikinci günde solunum cihazından kurtuldu.

Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre ve Aferez Nakli Merkezi sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt'un önerileri doğrultusunda plazma tedavisi uygulanan Kayar, ikinci günde solunum cihazından kurtuldu, ardından tedavisine devam edilmek üzere servise alındı. Serviste tedavisi tamamlanan Kayar, taburcu olurken, ailesi ve sevdikleri kendisini kapıda davul ve zurnayla karşıladı. Taburcu olduğu için mutlu olduğunu belirten Turgut Kayar, hastane çalışanlarının kendisine göstermiş olduğu ilgiden dolayı hepsine minnettar olduğunu söyledi. Kayar, “Arkadaşlar çok mutluyum. 45 gündür korona virüs tedavisiyle Siirt Devlet Hastanesinde tedavi görüyordum. Bu süreçte bütün Siirt halkına teşekkür ederim” dedi.

Kayar hastaneden davul zurna eşliğinde evine uğurlandı.

(İHA)

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