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Siirt'te terör örgütünden hain tuzak! 2 asker yaralandı

31.05.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında yola döşenen mayının patlaması sonucu 2 asker yaralandı.

Siirt'te terör örgütünden hain tuzak! 2 asker yaralandı

Pervari ilçesi Sarıyaprak köyü yakınında güvenlik güçlerince yapılan arazi arama tarama faaliyetinde, PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen mayın tespit edildi. Mayının temizlenmesi için müdahale edilirken, meydana gelen patlamada 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, hemen Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı askerlerden biri buradaki müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Siirt'e getirilen yaralı askeri ziyaret eden Vali Osman Hacıbektaşoğlu, çıkışta açıklama yaparak, "Pervari Sarıyaprak köyü yoluna bölücü terör örgütünün döşediği mayını ekibimiz tespit ediyor. Müdahale ederken bir patlama oluyor. 2 arkadaşımız yaralanıyor. Allah şifalar versin" dedi.

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(DHA)

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