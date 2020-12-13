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Siirt'te teröristlere ait sığınak ele geçirildi

13.12.2020 19:13 | Son Güncelleme:
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Siirt'te teröristlere ait sığınak ele geçirildi

Siirt'in Baykan ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, teröristlere ait barınak ve sığınak ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Baykan ilçesi Kalemis Dağı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve örgütün kış üslenmesini imha etmek amacıyla Yıldırım-11/Şehit Polis Memuru Muhammed Demir 2020-173 operasyonunun icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “Operasyon bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyeti neticesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen 5 barınak, 1 sığınak ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Barınak, sığınak ve yaşam malzemeleri olay mahallinde imha edilmiştir” denildi. (İHA)

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