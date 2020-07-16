HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Siirt'te teröristlerle çatışma: 2 özel harekat polisi şehit

Siirt'te teröristlerle çatışma: 2 özel harekat polisi şehit

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2020 01:57 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada, 2 özel harekat polisi şehit olurken 2 özel harekat polisi de yaralandı.

Siirt'te teröristlerle çatışma: 2 özel harekat polisi şehit

Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu" kapsamında, 15 Temmuz'da Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle sıcak çatışma gerçekleşti. Çatışmada 2'si ağır olmak üzere 4 Polis Özel Harekat personeli yaralandı.

Yaralı polisler helikopter ile bölgeden alınarak Şırnak Askeri Hastanesine sevk edildi. AA'nın haberine göre; ağır yaralanan 2 polis memuru hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Siirt-Pervari ilçesi Doğan köyü bölgesinde, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen ‘Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal ÖZCAN 2020-23 Operasyonu’ kapsamında, 15 Temmuz Çarşamba günü saat 23.10 sıralarında, Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle çıkan sıcak çatışmada 2’si ağır olmak üzere 4 Polis Özel Harekat personelimiz yaralanmış, yaralı personelimiz helikopter ile bölgeden alınarak Şırnak Askeri Hastanesi’ne sevk edilmiştir. Ağır yaralanan 2 polis memurumuz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yararlılarımıza acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Havuz sonrası poza 1 milyon beğeni! Havuz sonrası poza 1 milyon beğeni!
NASA tarafından keşfedilmişti! Malatya semalarında görüntülendiNASA tarafından keşfedilmişti! Malatya semalarında görüntülendi
Waiyfair ne demek, neden Twitter gündemine oturdu?Waiyfair ne demek, neden Twitter gündemine oturdu?

En Çok Okunan Haberler

Duygu dolu anlar! Şehitlerin isimlerini okurken gözyaşlarına hakim olamadı

Duygu dolu anlar! Şehitlerin isimlerini okurken gözyaşlarına hakim olamadı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi

Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi

İlk defa ev alacaklara devletten geri ödemesiz hibe desteği!

İlk defa ev alacaklara devletten geri ödemesiz hibe desteği!

Tunceli Valiliği duyurdu: Görevden uzaklaştırıldılar

Tunceli Valiliği duyurdu: Görevden uzaklaştırıldılar

15 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

15 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

İlginizi Çekebilir

Malatya'da deprem!

Malatya'da deprem!

15 Temmuz’da İstanbul'da toplu taşıma bedava mı?

15 Temmuz’da İstanbul'da toplu taşıma bedava mı?

Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce hayatını kurtardığı asker sıkmış

Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce hayatını kurtardığı asker sıkmış

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?

Rize'de sel felaketi! Ev yıkıldı, 2 kişi kayıp

Rize'de sel felaketi! Ev yıkıldı, 2 kişi kayıp

Diğer Haberler
Sancaktepe’de mahalleyi sokağa döken yangın

Sancaktepe’de mahalleyi sokağa döken yangın

Çarpıcı iddia: HDP'li Mensur Işık, eşini darp etti

Çarpıcı iddia: HDP'li vekil eşini darp etti

Son dakika Van'da keşif uçağı düştü: 7 şehit! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ilk açıklama

Van'da keşif uçağı düştü: 7 şehit!

Neowise kuyruklu yıldızı, Malatya semalarında görüntülendi

NASA tarafından keşfedilmişti! Malatya semalarında görüntülendi

İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheli tutuklandı

İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

'Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir' diyerek video paylaşan kamu personelleri görevden uzaklaştırıldı

Tunceli Valiliği duyurdu: Görevden uzaklaştırıldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.