HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Siirt'te yılan endişesi! O köyü istila ettiler

Siirt'te yılan endişesi! O köyü istila ettiler

23.02.2021 11:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Siirt'te yılan endişesi! O köyü istila ettiler

Siirt'teki Sağırsu Köyü'nde ısınan havaların ardından endişelendiren manzara ortaya çıktı. Kent merkezine bağlı köyü yükselen sıcaklığın ardından yılanlar bastı. Yaşanan olay vatandaşları tedirgin etti.

Siirt'te sıcak havaların başlaması ile birlikte yılanlar da ortaya çıkmaya başladı. Hemen her gün yılan gördüklerini belirten köy sakinleri, birçoğu zehirli olan yılanlara basmamak ve ısırılmamak için çok dikkatli davrandıklarını kaydetti.

Bahçelerinde daha önce hiç görmedikleri boyutlarda yılan gördüklerini aktaran Ahmet Yıldız, zehirli ve tehlikeli oldukları için yılanları öldürmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

'ZEHİRLİ Mİ DEĞİL Mİ BİLMİYORUZ'

Yıldız, "Tarlaya ve bahçeye giderken çok sayıda yılan gördük. İki gündür çok sayıda yılana rastladık. Oldukça da büyük yılanlar. Bu dönemde tarla ve bahçede çalışanlar akrep ve yılanlara karşı daha dikkatli olması gerekiyor. Biz de bu duruma alışık değiliz ama yılanların zehirli olup olmadığını bilmiyoruz. Yetkililerden bu yılanlara karşı tedbir almasını istiyoruz'' dedi.

AW250378_01

AW250378_02

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Yeni doğan yüzlerce kuzu anneleriyle buluştu!Yeni doğan yüzlerce kuzu anneleriyle buluştu!
Konum nasıl atılır? Whatsapp'ta (iPhone, samsung, Android) canlı konu atmanın yoluKonum nasıl atılır? Whatsapp'ta (iPhone, samsung, Android) canlı konu atmanın yolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kademeli normalleşmede ayrıntılar belli oldu!

Kademeli normalleşmede ayrıntılar belli oldu!

Kısıtlama cezası yiyecekti, gerçek sonradan ortaya çıktı

Kısıtlama cezası yiyecekti, gerçek sonradan ortaya çıktı

Şeyma Subaşı aşkını dövme yaptırdı! Sosyal medyadan paylaştı

Şeyma Subaşı aşkını dövme yaptırdı! Sosyal medyadan paylaştı

'Bu gerçekten bir tanga mı merak etmiştim...'

'Bu gerçekten bir tanga mı merak etmiştim...'

Dikkat: Kar yağışı o illere geri dönüyor

Dikkat: Kar yağışı o illere geri dönüyor

Normalleşme dönemi öncesi 'Tam kapanma' çağrısı

Normalleşme dönemi öncesi 'Tam kapanma' çağrısı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Diğer Haberler

İzmir'de endişelendiren manzara! Hepsi sahile vurdu

İzmir'de endişelendiren manzara! Hepsi sahile vurdu

İşe gitmek için evinden çıktı, silahlı saldırıya uğradı!

Evinin önünde saldırdılar! Dehşetin böylesi

Sopalar silaha dönüştü! Esenyurt'ta meydan kavgası

Esenyurt'ta meydan kavgası!

Yeni doğan yüzlerce kuzu anneleriyle buluştu! 'Kokularından tanıyorlar'

Yeni doğan yüzlerce kuzu anneleriyle buluştu!

Kartpostalları aratmayan manzara!

Kartpostalları aratmayan manzara!

Sosyal medyada 'Sonun Özgecan gibi olacak' tehdidine 5 yıl hapis istendi

Sosyal medyada 'Sonun Özgecan gibi olacak' tehdidine 5 yıl hapis istendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.